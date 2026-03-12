Hákon Geir sigraði í Stóru upplestrarkeppninni

Upphátt – Stóra upplestrarkeppnin fór fram í Brekkuskóla á þriðjudaginn.
Það voru nemendur í 7. bekk sem tóku þátt en áður en lokahátíðin fór fram héldu skólar forkeppni þar sem tveir fulltrúar voru valdir til að keppa fyrir hönd skólans.
Í ár áttu sjö skólar fulltrúa í keppninni og því voru það 14 hæfileikaríkir nemendur sem lásu part úr bókinni Fjársjóðsleit í Granada eftir Ólaf Pál Jónsson og ljóð eftir valda höfunda. Í þriðja hlutanum lásu nemendur ljóð að eigin vali. Í dómnefnd sátu Eyrún Huld Haraldsdóttir, Hrund Hlöðversdóttir og Þorsteinn Gunnar Jónsson.
Það má með sanni segja að allir lesarar hafi staðið sig með miklum sóma og því var hlutskipti dómnefndar ekki auðvelt. Verðlaunasæti Upphátt, upplestrarkeppni grunnskólanna á Akureyri 2026 hrepptu:
Í aðdraganda hátíðarinnar var blásið til keppni meðal 7. bekkja um besta veggspjaldið. Svo varð úr að teikning eftir Bryndísi Matthíasdóttur, nemanda í 7. bekk Brekkuskóla sigraði og prýddi veggspjald Upphátt, viðurkenningarskjöl og boðskort keppninnar.
Fyrir keppni sem þessa leggja bæði nemendur og kennarar talsverða vinnu við undirbúning, en upphaf hennar er á degi íslenskra tungu, 16. nóvember ár hvert. Sá hluti keppninnar er kallaður ræktunarhluti þar sem nemendur 7. bekkjar leggja sérstaka áherslu á upplestur, vandaðan framburð, framkomu og túlkun orða.
Ómissandi þáttur þessarar hátíðlegu stundar er tónlistarflutningur nemenda í Tónlistarskólanum á Akureyri en í ár voru það strengjasveit og unglingasöngdeild skólans sem stigu á svið.
Styrktaraðilar keppninnar í ár voru Smári Sparisjóður, Penninn Eymundsson, A4, Blómabúð Akureyrar og K6 veitingar. Kærar þakkir til nemenda, kennara, tónlistarflytjenda, dómara og annarra sem komu að undirbúningi og framkvæmd þessarar keppni fyrir frábæran dag!