Sólarhringssund Óðins

26. apríl, 2026 - 12:02 Foreldraráð Óðins
Kátir Óðins krakkar að afloknu sundi Myndir Foreldraráð
Í sólarhringssundi Óðins syntu iðkendur félagsins samtals 122,5 km. Sundið hófst miðvikudaginn 22.apríl klukkan 15:00 og lauk fimmtudaginn 23.apríl kl 15:00. Sólarhringssundið er fastur liður í starfi félagsins og mikilvægur fjáröflunarviðburður þar sem iðkendur safna áheitum og styrkjum og rennur allur ágóðinn í sameiginlegan ferðasjóð. Ferðasjóðurinn er nýttur í æfingaferð erlendis sem eldri keppnishópar fara í annað hvert ár. Þá er stefnt að æfingarferð innanlands með alla keppnishópa á hverju ári. Ferðakostnaður á Vit-Hit leikana sem fara fram á Akranesi er einnig greiddur úr ferðasjóðnum en langflestir keppnishóparnir fara á það mót.

Hóparnir Höfrungar, Krókódílar, Framtíðarhópur, Úrvalshópur og Afrekshópur eiga hrós skilið fyrir þrautseigju, elju og dugnað. Þá má ekki gleyma Görpunum, gömlu sundmönnunum og foreldrunum sem lögðu sitt á vogarskálarnar til að ná þeim frábæra árangri að synda 122,5 kílómetra en ef minnið svíkur ekki þá hefur mest verið syntir 124,5 km. Iðkendahópurinn okkar hér á Akureyri er ungur að árum, en elstu iðkendurnir eru á 16. aldursári, sem gerir árangurinn enn eftirtektarverðari.

Ljóst er að slíkur viðburður verður ekki haldinn án öflugrar aðkomu sjálfboðaliða. Þeir sinntu margvíslegum verkefnum, svo sem talningu, gæslu og öðrum nauðsynlegum störfum. Foreldraráðið þakkar þeim kærlega fyrir ómetanlegt framlag sitt. Einnig fá starfsmenn Sundlaugar Akureyar sérstakar þakkir fyrir einstaklega gott samstarf.

Að lokum viljum við þakka þeim fjölmörgu fyrirtæki og einstaklingum hétu á okkur kærlega fyrir stuðninginn hann er ómetanlegur.

Ef einhverjir vilja styrkja iðkendur Óðins er hægt að leggja inn á

reikning 0565-24-000309 og

kennitölu 560119-2590

Með sól í hjarta og sumarkveðja
Foreldraráð Óðins

  • Lokaorðið-Dómari ertu blindur

    • 26.04.2026
    Útlit mitt í dag ber því kannski ekki vitni að ég hafi fyrir nokkrum áratugum verið svo til ofvirkur á íþróttasviðinu. Brjóstvöðvarnir eru að síga niður að belti, antilópuhraðinn sem var mitt aðalsmerki er svo til horfinn. Ég var æði oft réttur maður á réttum stað, er það nú ekki alltaf lengur að mati fjölskyldumeðlima. Leikgleðin farin en ég get enn talað hratt og þar með er það upptalið sem áður prýddi minn stælta íþróttalíkama.

  • Sólarhringssund Óðins

    • 26.04.2026
  • Fræðaflakkarinn sem hlustar bara á tónlistarfólk sem byrjar á B

    • 26.04.2026
    Vísindafólkið okkar – Sunna Símonardóttir Vísindafólkið okkar er mánaðarleg kynning á rannsakendum Háskólans á Akureyri. Sunna Símonardóttir, lektor í félagsfræði við Félagsvísindadeild, er vísindamanneskja aprílmánaðar.

  • Kjarnafæði Norðlenska óskar eftir 2,5 ha lóð við Týsnes

    • 26.04.2026
    Kjarnafæði Norðlenska ehf. hefur áhuga á því að byggja nýjar höfuðstöðvar, sláturhús og kjötvinnslu á Akureyri. Starfsemin við Eyjafjörð hefur verið á þremur stöðum, við Grímseyjargötu á Akureyri, Fjölnisgötu á Akureyri og á Svalbarðseyri.

  • Eyjafjarðarsveit og Skógræktarfélag Eyfirðinga Samningur endurnýjaður

    • 26.04.2026
    Sveitarstjórn Eyjafjarðarsveitar samþykkti á dögunum að endurnýja samning við Skógræktarfélag Eyfirðinga til næstu tveggja ára og gildir hann út árið 2027.

  • Lífsgæði fyrir fólkið sem lagði grunninn

    • 25.04.2026
    Eldri borgarar hafa lagt grunn að þeirri velferð sem við búum við í dag og eiga skilið að njóta þess.

  • Mönnunarvandi sem kallar á aðgerðir

    • 25.04.2026
    Góð heilbrigðisþjónusta er ein af grunnforsendum þess að fólk ákveði að búa, starfa og ala upp fjölskyldu á hverjum stað. Ef aðgengi að sérfræðingum og nauðsynlegri þjónustu utan höfuðborgarsvæðisins veikist, þá veikjast byggðirnar líka.

  • Bjarg íbúðarfélag 16 íbúðir í Langamóa

    • 25.04.2026
    Bjarg íbúðafélag er að byggja 16 leiguíbúðir við Langamóa 1 og 3 í Móahverfi á Akureyri.

  • Að verða Akureyringur

    • 25.04.2026
    „Er ekki gott að búa á Íslandi?“ spyr samstarfsmaður minn mig. Ég svara samstundis; „Jú, annars væri ég ekki hér!“ og skipa mér þar með í hóp fjölmargra einstaklinga af erlendum uppruna sem hafa fundið sér heimili á Akureyri.
