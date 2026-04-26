Sólarhringssund Óðins

Í sólarhringssundi Óðins syntu iðkendur félagsins samtals 122,5 km. Sundið hófst miðvikudaginn 22.apríl klukkan 15:00 og lauk fimmtudaginn 23.apríl kl 15:00. Sólarhringssundið er fastur liður í starfi félagsins og mikilvægur fjáröflunarviðburður þar sem iðkendur safna áheitum og styrkjum og rennur allur ágóðinn í sameiginlegan ferðasjóð. Ferðasjóðurinn er nýttur í æfingaferð erlendis sem eldri keppnishópar fara í annað hvert ár. Þá er stefnt að æfingarferð innanlands með alla keppnishópa á hverju ári. Ferðakostnaður á Vit-Hit leikana sem fara fram á Akranesi er einnig greiddur úr ferðasjóðnum en langflestir keppnishóparnir fara á það mót.
Hóparnir Höfrungar, Krókódílar, Framtíðarhópur, Úrvalshópur og Afrekshópur eiga hrós skilið fyrir þrautseigju, elju og dugnað. Þá má ekki gleyma Görpunum, gömlu sundmönnunum og foreldrunum sem lögðu sitt á vogarskálarnar til að ná þeim frábæra árangri að synda 122,5 kílómetra en ef minnið svíkur ekki þá hefur mest verið syntir 124,5 km. Iðkendahópurinn okkar hér á Akureyri er ungur að árum, en elstu iðkendurnir eru á 16. aldursári, sem gerir árangurinn enn eftirtektarverðari.
Ljóst er að slíkur viðburður verður ekki haldinn án öflugrar aðkomu sjálfboðaliða. Þeir sinntu margvíslegum verkefnum, svo sem talningu, gæslu og öðrum nauðsynlegum störfum. Foreldraráðið þakkar þeim kærlega fyrir ómetanlegt framlag sitt. Einnig fá starfsmenn Sundlaugar Akureyar sérstakar þakkir fyrir einstaklega gott samstarf.
Að lokum viljum við þakka þeim fjölmörgu fyrirtæki og einstaklingum hétu á okkur kærlega fyrir stuðninginn hann er ómetanlegur.
Ef einhverjir vilja styrkja iðkendur Óðins er hægt að leggja inn á
reikning 0565-24-000309 og
kennitölu 560119-2590
Með sól í hjarta og sumarkveðja
Foreldraráð Óðins