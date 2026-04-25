Bjarg íbúðarfélag 16 íbúðir í Langamóa

25. apríl, 2026 - 10:59 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Hér má sjá Selmu, Önnu og Tryggva þegar íbúðirnar voru skoðaðar, ásamt tveimur starfsmönnum verktaka. Myndir ein.is

Bjarg íbúðafélag er að byggja 16 leiguíbúðir við Langamóa 1 og 3 í Móahverfi á Akureyri.

Úthlutun í nokkrar íbúðir fór fram í síðustu viku, en fyrstu íbúðirnar eiga að vera tilbúnir til leigu í júlí og svo í október/nóvember. Selma Unnsteinsdóttir, Sviðsstjóri á leigusviði hjá Bjargi, mætti norður til að úthluta.

Anna formaður og Tryggvi varaformaður fóru með Selmu og skoðuðu íbúðirnar og leist þeim mjög vel á. Fallegar og vel hannaðar íbúðir á góðum stað í nýjasta hverfi bæjarins, Móahverfi.

Á heimasíðu Bjargs segir að undirbúningur sé hafinn við byggingu 12 íbúða í Langamóa 13-15.

Til baka

Nýjast

  • Mönnunarvandi sem kallar á aðgerðir

    • 25.04.2026
    Góð heilbrigðisþjónusta er ein af grunnforsendum þess að fólk ákveði að búa, starfa og ala upp fjölskyldu á hverjum stað. Ef aðgengi að sérfræðingum og nauðsynlegri þjónustu utan höfuðborgarsvæðisins veikist, þá veikjast byggðirnar líka.

  Bjarg íbúðarfélag 16 íbúðir í Langamóa

    • 25.04.2026
    Bjarg íbúðafélag er að byggja 16 leiguíbúðir við Langamóa 1 og 3 í Móahverfi á Akureyri.

  • Að verða Akureyringur

    • 25.04.2026
    „Er ekki gott að búa á Íslandi?“ spyr samstarfsmaður minn mig. Ég svara samstundis; „Jú, annars væri ég ekki hér!“ og skipa mér þar með í hóp fjölmargra einstaklinga af erlendum uppruna sem hafa fundið sér heimili á Akureyri.

  • Natalie Lea sigraði Hæfileikakeppni Akureyrar 2026

    • 24.04.2026
    Miðvikudaginn 22. ágúst fór fram Hæfileikakeppni Akureyrar 2026 þar sem hæfileikarík ungmenni stigu á svið og sýndu listir sínar. Alls tóku 34 krakkar þátt með 13 fjölbreyttum atriðum og var stemningin einstaklega góð.

  • Brúðuleiksýningin Rót er hjartnæm og hugmyndarík

    • 24.04.2026
    Brúðuleiksýningin Rót verður frumsýnd hjá Leikfélagi Akureyrar á morgun laugardag, 25. apríl. Hún er hjartnæm og hugmyndarík upplifun fyrir fjölskyldur og unga áhorfendur. Aldursviðmið er 8 ára og eldri. Í framhaldinu verða sýningar í Þjóðleikhúsinu í maí ogjúní í samvinnu við Listahátíð í Reykjavík.

  • Leggjast gegn því að biðsvæði leigubíla verði við Skipagötu

    • 24.04.2026
    Hagsmunaaðilar og fasteignaeigendur við Skipagötu og Kaupvangsstræti leggjast gegn því að almennum bílastæðum í miðbæ Akureyrar verði fækkað til að rýma fyrir biðsvæði leigubíla.

  • Þarfir eldri borgara í Akureyrarbæ í forgang

    • 24.04.2026
    Eldri borgarar hafa lagt grunninn að því samfélagi sem við búum við í dag. Það er einföld sannfæring mín að við eigum að mæta þeim með virðingu, hlusta á reynslu þeirra og tryggja raunveruleg lífsgæði á efri árum. Við getum gert betur og það er mín skýra stefna að gera gott enn betra.

  • Grænmetis-gremja

    • 24.04.2026
    Það er fátt sem gerir mig jafn gargandi pirraða og að fara í matvöruverslun á Íslandi að kaupa grænmeti. Ég tek sérstaklega eftir þessu núna, verandi nýkomin heim frá útlöndum þar sem úrvalið og gæðin eru slík að ég hefði auðveldlega getað gerst grænmetisæta. Allt svo ferskt og gott.

  • Félagsfólk Framsýnar með sterkari fjárhagsstöðu en launafólk almennt

    • 24.04.2026
    Fjárhagsstaða félagsfólks í Framsýn er umtalsvert betri á öllum mælikvörðum en staða annars launafólks innan heildarsamtakanna ASÍ og BSRB. Þetta leiðir ný könnun Vörðu -Rannsónarstofnunar vinnumarkaðarins í ljós. Kristín Heba Gísladóttir framkvæmdastjóri Vörðu kynnti helstu niðurstöður könnunarinna á opnum fundi hjá Framsýn nýverið en félagið óskaði eftir að staða félagsmanna yrði greind sérstaklega.
Sjá meira