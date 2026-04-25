Bjarg íbúðarfélag 16 íbúðir í Langamóa

Bjarg íbúðafélag er að byggja 16 leiguíbúðir við Langamóa 1 og 3 í Móahverfi á Akureyri.
Úthlutun í nokkrar íbúðir fór fram í síðustu viku, en fyrstu íbúðirnar eiga að vera tilbúnir til leigu í júlí og svo í október/nóvember. Selma Unnsteinsdóttir, Sviðsstjóri á leigusviði hjá Bjargi, mætti norður til að úthluta.
Anna formaður og Tryggvi varaformaður fóru með Selmu og skoðuðu íbúðirnar og leist þeim mjög vel á. Fallegar og vel hannaðar íbúðir á góðum stað í nýjasta hverfi bæjarins, Móahverfi.
Á heimasíðu Bjargs segir að undirbúningur sé hafinn við byggingu 12 íbúða í Langamóa 13-15.