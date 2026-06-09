„Verkefnið að fá á sig sögulegan blæ“

Víðir Svansson segir í samtali við Vikublaðið að sundlaugarmenningin sé bæði sterk og falleg; sundglaðir Húsavíkingar eigi því skilið að aðstaðan verði enn betri. Víðir hefur því tekið höndum saman ásamt Birgittu Svavarsdóttur og Hörpu Steingrímsdóttur og stofnað hollvinafélag Sundlaugar Húsavíkur með það að markmiði að safna fyrir nýjum sánaklefum.
Verkefnið stækkaði fljótt
„Þegar við fórum af stað í febrúar þá ætluðum við að safna fyrir einum hefðbundnum sánaklefa en ákváðum síðar að stækka verkefnið, bæta í og gera svæðið enn betra og vera með infrarauðan klefa líka, svo verða útisturtur og vatnsbrunnur,“ segir Víðir og bætir við að söfnunin gangi ótrúlega vel upphaflega hafi verið leitað til fyrirtækja og félagasamtaka en síðan hafi félagið verið stofnað utan um söfnunina.
„Við þurftum að gera það til að stofna bankareikning, þá þurfum við ekki vera vasast með þessa fjármuni á eigin reikningum. Þá náttúrlega komu einstaklingarnir mjög sterkir inn. Eins og þú veist þá er gríðarlega flott og sterk sundmenning á Húsavík og það hafa bara fullt af einstaklingum lagt þessu verkefni lið,“ segir Víðir og bætir við að jafnframt hafi verið sótt um í ýmsum samfélagssjóðum. Nýverið var opinberað að verkefnið hlaut 700 þúsund úr samfélagssjóði Orkuveitu Húsavíkur.
Víðir segir að upphaflega hafi verið lagt upp með að safna þyrfti fjórum milljónum en síðan hafi verkefnið stækkað.
Taka málin í sínar hendur án aðkomu Norðurþings
Aðspurður segir Víðir að aðkoma sveitarfélagsins sé engin á þessu stigi.
„Þetta er eldgamalt mál í rauninni sem má rekja aftur í fundargerðir frá 2018 þegar var verið að tala um að loka gamla gufubaðinu til að opna fjölskylduklefa og allt það. Svo þegar rennibrautin kom, þá var náttúrlega allt sundurgrafið og settar í jörð allar lagnir til að geta í framtíðinni sett sánaklefa þarna sem hann verður. Það auðveldar málið mikið allar lagnir séu til staðar,“ segir Víðir og bætir við að honum þyki sorglegt að sveitarfélagið hafi ekki farið í þessa framkvæmd, hún hafi ratað inn í fjárhagsáætlun en síðar verið tekin út.
Víðir Svansson, áhugamaður um sánaklefa í Sundlaug Húsavíkur. Myndin er við hæfi en hún var tekin fyrir viðtal þar sem Víðir viðraði áhyggjur sínar af gönguleiðum niður á hafnarsvæði. Síðan þá er búið að reisa glæsilegar tröppur í bakkanum í baksýn. Næst á dagskrá sánaklefar. Mynd/epe
„Í þetta sinn vorum við ekkert að spá í hvað sveitarfélagið ætlar að gera að öðru leyti en því að við funduðum með þeim þar sem tilkynntum að við vildum fara í þessa söfnun með þeirra samþykki,- því við vildum vera viss um að sveitarfélagið myndi síðan taka við gjöfinni, því það fylgir þessu alltaf rekstrarkostnaður en þetta var samþykkt og við vonumst til þess að sveitarfélagið komi að endanlegum frágangi,“ segir Víðir.
Óvæntur liðsstyrkur
Þá hefur hollvinahópurinn fengið ekki ómerkari liðsstyrk en Arnhildi Pálmadóttur arkítekt. „Við vildum að þetta yrði gert vel og höfðum samband við hana og hún var heldur betur til í að leggja þessu verkefni lið,“ segir Víðir upp með sér.
„Þetta er svo magnað að pabbi hennar, Pálmi Þorsteins, kom mikið að þessum sundlaugarpælingum á sínum tíma ásamt arkitektinum Helga Hafliðasyni. Hann var mikið á Húsavík á árum áður og vann með Rúnari Ara þegar verið var að stækka sundlaugina á sínum tíma. Arnhildur er búin að setja sig í samband við hann núna og þess vegna má segja að verkefnið sé að fá svona sögulegan blæ,“ útskýrir Víðir og bætir við að söfnunin sé að nálgast vendipunkt.
„Söfnunin gengur mjög vel, það vantar aðeins herslumuninn og við ætlum okkur að koma þessu niður fyrir veturinn,“ segir Víðir Svansson að lokum.