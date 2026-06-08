„Markmiðið að SAk verði í forystu í íslenskri heilbrigðisþjónustu“

Guðjón Hauksson hefur tekið við starfi forstjóra Sjúkrahússins á Akureyri. Hann er hjúkrunarfræðingur að mennt og með tvær meistaragráður á sviði heilbrigðisvísinda og heilsuhagfræði. Hann kemur til SAk úr embætti forstjóra Heilbrigðisstofnunar Austurlands, sem hann gegndi frá árinu 2017. Sjúkrahúspósturinn sem er fréttarit SAk og birt á vefnum tók Guðjón tali.
Guðjón er 45 ára, giftur og fjögurra barna faðir, sem hefur fjölbreytt áhugamál, s.s. að veiða, spila golf og fara á fjöll. Hann hefur víðtæka reynslu af heilbrigðisþjónustu, bæði úr klínísku starfi og stjórnun, meðal annars af geðdeild, gjörgæslu, hjarta- og lungnaskurðdeild, heilbrigðisráðuneytinu, hjúkrunarheimilum og á sjúkradeild Umdæmissjúkrahúss Austurlands.
„Það eru forréttindi að gera gagn“
Aðspurður hvers vegna hann hafi sótt um starf forstjóra SAk segir Guðjón að þeirri spurningu sé auðsvarað: „SAk býr yfir gríðarlegum mannauði sem mig langaði að kynnast og fá tækifæri til þess að vinna með. Þjónustan sem SAk veitir er líka óendanlega mikilvæg og varðar okkur öll. Þess vegna er ekkert annað í boði en að SAk veiti þá bestu þjónustu sem mögulegt er að veita og mig langar að hjálpa til við það verkefni. Það eru algjör forréttindi að fá að gera gagn, oft á bestu stundum í lífi fólks en einnig þeim erfiðustu. Þess vegna vona ég að við öll sem störfum á SAk finnum fyrir mikilvægi starfa okkar og ríkum tilgangi með þeim.“
Guðjón tók við starfi forstjóra fyrir skömmu síðan en segist hafa fengið hlýjar móttökur og að hann hafi góða tilfinningu fyrir starfsemi sjúkrahússins „Hvert sem ég hef farið hafa mér mætt bros og hlýjar kveðjur. Ég finn svo augljóslega kraftinn, metnaðinn og væntumþykjuna fyrir starfseminni sem gefur mér sannfæringu fyrir því að okkur muni takast vel til, hverjar sem áskoranirnar verða.“
„Góð sjúkrahúsþjónusta byggir á teymisvinnu og góðu skipulagi“
Guðjón segir að fyrstu mánuðirnir muni einkennast af því að kynnast starfseminni og starfsfólkinu „Mín fyrstu verk verða að kynnast og fá tilfinningu fyrir gangverki SAk þannig að ég geti stutt við það sem vel er gert en jafnframt lagt fram hugmyndir um það sem má gera enn betur. Slíkar hugmyndir verða þó alltaf til í samtali og samvinnu, því þannig verða þær sterkari.“ Að hans mati byggja öll helstu tækifæri sjúkrahússins á sterkri liðsheild. „Góð sjúkrahúsþjónusta byggir á teymisvinnu og góðu skipulagi. Þess vegna gef ég engan afslátt af framúrskarandi samskiptum og því að samskipti okkar byggi á trausti og virðingu.“ Hann segir að þrátt fyrir fjölmörg tækifæri blasi við, séu einnig fyrir hendi áskoranir sem þurfi að taka á án tafar. „Þar mun ég gera mitt besta í samvinnu við starfsfólk SAk til að þær ákvarðanir sem við tökum verði starfseminni og þjónustu við sjúklinga til heilla.“
Sjúkrahúsið órjúfanlegur hluti samfélagsins
Guðjón segir að framtíðin kalli á ýmis konar breytingar við veitingu á heilbrigðisþjónustu „Þar nægir að nefna stöðugt aukna eftirspurn eftir þjónustu og tækniframfarir sem eru á næsta leiti. Markmið mitt er að SAk geti verið í forystu fyrir íslenska heilbrigðisþjónustu m.a. þegar kemur að þessum þáttum og svo auðvitað því að við verðum tilbúin með okkar starfsemi í fyrirhugaðri nýbyggingu, en bara þar er að finna eitt mesta tækifæri íslenskrar heilbrigðisþjónustu.“ Þá segir Guðjón SAk vera órjúfanlegan hluta samfélagsins „Öflug heilbrigðisþjónusta er ein af grunnforsendum þess að samfélög geti dafnað. Fólk þarf að geta treyst því að það hafi aðgang að góðri þjónustu þegar hennar er þörf. Slíkt aðgengi hefur áhrif á lífsgæði, öryggi og jafnvel ákvörðun fólks um hvar það kýs að búa og starfa. Þess vegna eigum við ekki að líta á sjúkrahúsið sem stofnun sem stendur utan samfélagsins, heldur sem órjúfanlegan hluta þess.“