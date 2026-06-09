Útskrift Sjúkraflutningaskólans 2026

09. júní, 2026 - 12:06 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Grunnnemar sem mættu til útskriftar Mynd Aðsend
Grunnnemar sem mættu til útskriftar Mynd Aðsend

Útskrift Sjúkraflutningaskólans fór fram á Flugsafni Íslands á Akureyrarflugvelli þann 29. maí.
Útskrifaðir voru 265 nemendur eftir síðasta skólaár
Þar af fengu 92 grunnréttindi sem sjúkraflutningamenn EMT, 32 útskrifuðust með framhaldsmenntun AEMT og 141 kláruðu vettvangsliðanám EMR.

Ávarp fluttu Ingimar Eydal skólastjóri, Hermann Marinó Maggýjarson umsjónarmaður AEMT og bráðatæknir, Dagmar Lillja Hreiðarsdóttir nýútskrifaður grunnnemi EMT og Henrike Stuhff nýútskrifaður framhaldsnemi AEMT. Vel var mætt og stemming góð!

 
Frá þessu segir í tilkynningu
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