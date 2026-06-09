Nýir meðeigendur hjá Heilsu- og sálfræðiþjónustunni

Breytingar hafa orðið á eigendahópi Heilsu- og sálfræðiþjónustunnar (H&S). Elín Dröfn Þorvaldsdóttir, klínískur atferlisfræðingur og Ingibjörg Ragna Malmquist, sálfræðingur eru nýir eigendur ásamt Sigrúnu Vilborgu Heimisdóttur, stofnanda stofunnar og sérfræðingi í klínískri sálfræði.
Heilsu- og sálfræðiþjónustan fagnaði fyrr á árinu fimm ára afmæli sínu. Frá stofnun hefur verið lögð áhersla á faglega heilbrigðisþjónustu fyrir einstaklinga, börn og fjölskyldur. Ingibjörg og Elín hafa báðar starfað hjá H&S undanfarin ár og bætast nú í eigendahóp fyrirtækisins. Samhliða þessum breytingum hefur Elín Dröfn tekið við starfi framkvæmdastjóra. Sigrún og Ingibjörg stýra faglegum áherslum þverfaglegra teyma, annars vegar varðandi fullorðinsþjónustu og hins vegar barna-og fjölskylduþjónustu.
Reynsla og sérþekking
Elín Dröfn lauk meistaragráðu í hagnýtri atferlisfræði frá Western New England University í Massachusetts árið 2020 og starfaði samhliða námi og að því loknu hjá New England Center for Children. Þar stýrði hún teymi sem sinnti greiningu hegðunarvanda, sá um innleiðingu meðferða og þjálfun starfsfólks. Árið 2021 öðlaðist hún alþjóðlega viðurkennda sérfræðivottun í atferlisgreiningu. Elín hóf störf hjá H&S árið 2024 sem teymisstjóri og klínískur atferlisfræðingur.
Ingibjörg Ragna útskrifaðist með cand.psych.-gráðu í klínískri sálfræði frá Háskóla Íslands árið 2021. Hún lauk starfsnámi hjá Betri Svefni undir handleiðslu Erlu Björnsdóttur, sálfræðings og starfaði þar sem svefnráðgjafi og sálfræðingur. Auk þess hefur hún starfað við greiningar og meðferð barna og ungmenna hjá Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins og Heilbrigðisstofnun Norðurlands. Ingibjörg hóf störf hjá H&S árið 2023.
Horft til framtíðar
Með nýjum meðeigendum styrkist faglegur grunnur fyrirtækisins enn frekar og skapast aukin tækifæri til að þróa þjónustuna og mæta fjölbreyttum þörfum skjólstæðinga. Eigendurnir mynda öflugt teymi með fjölbreytta reynslu, sérþekkingu og sameiginlegri sýn um að efla aðgengi að vandaðri geðheilbrigðisþjónustu á Norðurlandi.
„Við erum afar ánægðar með að sameina krafta okkar á þessum tímamótum. Markmið okkar er að byggja áfram á þeim sterka grunni sem þegar hefur verið lagður og þróa þjónustuna í takt við þarfir samfélagsins,“ segja eigendur Heilsu- og sálfræðiþjónustunnar.
Á afmælisári Heilsu- og sálfræðiþjónustunnar líta eigendur bjartsýnum augum til framtíðar. Með styrktum eigendahópi, fjölbreyttri sérþekkingu og skýrri framtíðarsýn er fyrirtækið vel í stakk búið til áframhaldandi vaxtar og þróunar á komandi árum.