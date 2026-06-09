Þrekraunir í kulda og bleytu þar sem samvinna er lykilatriði

Í lok skólaárs á þriggja ára fresti er blásið til Survivor leika í Borgarhólsskóla á Húsavík. Nemendum á unglingastigi er skipt í fjóra hópa eða ættbálka; þurfa að kjósa ættarhöfðingja, skapa jákvæða og góða stemningu, semja hvatningarhróp sem ber hverjum hópi byr í brjóst. Jafnframt þarf að skipuleggja þau verkefni sem bíða hópsins. Þrautir sem reyna á líkama, huga og sál. Þrautirnar krefjast þess að í hverjum ættbálki þurfa nemendur að hlaupa, stökkva, hugsa, elda, koma fram og hafa úthald og útsjónarsemi svo dæmi séu tekin.
Létu ekki veðrið stöðva sig
Hjálmar Bogi Hafliðason deildarstjóri Borgarhólsskóla segir í samtali við Vikublaðið að leikarnir hafi farið vel fram þátt fyrir að veðrið hafi ekki verið eins og best er á kosið en leikarnir fóru fram í 6. sinn, frá miðvikudegi til föstudags í síðustu viku.
„Þetta hefur náttúrlega tekið breytingum frá fyrstu leikunum en fyrst og fremst gefur þetta gott tækifæri til að víkja frá hefðbundnu skólastarfi. Í dag er skólum ætlað að vinna með svokallaða lykilhæfni sem er ekki að finna í hefðbundnu bóknámi. Einhvern vegin þarf að uppfylla þessa lykilhæfni sem getur verið seigla, þrautsegja; alls konar hugtök sem hafa alltaf staðið fyrir sínu og þessum gildum verður ekki náð með hefðbundnu bóknámi,“ segir Hjálmar og bætir við að því þurfi að búa til eitthvað spennandi til að víkja frá bóknáminu.
„Survivor leikarnir voru settir á laggirnar á sínum tíma með m.a. þetta í huga en hefur auðvitað tekið breytingum síðan,“ segir hann.
Nemendur kynnist á nýjan hátt
Upplifun nemenda segir Hjalmar að sé almennt mjög góð og ekki síður fyrir þá fullorðnu sem að þessu koma að verða vitni að því þegar nemendur kynnist hvort öðru á nýjan hátt og uppgötvi jafnvel styrkleika sem þeir vissu ekki að þeir byggju yfir.
„Það er einmitt gaman að sjá þegar skipt er í lið, en það er gert þvert á árganga og krakkarnir eru að kynnast öðrum nemendum sem þau alla jafna væru ekki miklum samskiptum við. Þrautirnar eða verkefnin eru byggð þannig upp að það þarf ólíka hæfileika til að leysa þau. Þá sjá nemendur strax ávinning í samvinnunni og að bera virðingu fyrir hvort öðru og sjálfu sér. Við erum öll mismunandi, höfum ólíka styrkleika og svo framvegis,“ útskýrir Hjálmar.
Hann segir jafnframt að keppni sem þessi sé líka erfið enda sé það tilgangurinn. Lífið sé alls konar og alls ekki alltaf dans á rósum og því séu leikarni ágætis þjálfun í því að takast á við hið óvænta og leita lausna í erfiðleikum. „Svo gista þau eina nótt saman, eru símalaus og vita varla hvað klukkan er.
Stuðningur úr samfélaginu ómetanlegur
Þá segir Hjálmar að Borgarhólsskóli búi svo vel að njóta stuðnings alls staðar úr samfélaginu þegar á þarf að halda. „Ég vil því nýta tækifærið og þakka foreldrum fyrir þeirra aðkomu, þetta væri ekki gerlegt nema með góðu samstarfi við foreldra. Þau skipulögðu vaktir á svefnstað, sáu um bakkelsi fyrir kvöldvöku og fleira. Svo auðvitað öllum fyrirtækjum á svæðinu; Norðlenska gefur okkur mat, Heimamenn gefa málningu, það er hringt í Eimskip og fleiri og það eru bara allir boðnir og búnir að aðstoða,“ segir Hjálmar.
Það sem stendur upp úr eftir þessa krefjandi en gefandi daga er að sjá kraftinn í samvinnunni. „Og sjá að nemendur finna fyrir einmitt þessu. Þetta skiptir gríðarlega miklu máli að þau sjá árangur af því að vinna saman og ávinninginn af því að hafa mismunandi styrkleika,“ segir Hjálmar Bogi að lokum.