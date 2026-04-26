Eyjafjarðarsveit og Skógræktarfélag Eyfirðinga Samningur endurnýjaður

Sveitarstjórn Eyjafjarðarsveitar samþykkti á dögunum að endurnýja samning við Skógræktarfélag Eyfirðinga til næstu tveggja ára og gildir hann út árið 2027.
Með samningnum styrkir sveitarfélagið annarsvegar rekstur skógræktarfélagsins og hins vegar umhirðu félagsins og uppbyggingu í skógræktarreitum þess innan sveitarfélagsins.
Þá hefur skógræktarfélagið veitt sveitarfélaginu ráðgjöf og leiðsögn varðandi uppgræðslu í Hrafnagilshverfi og að sjálfsögðu séð um að troða skíðagönguleið meðfram hjóla- og göngustígnum að Hrafnagilshverfi þegar aðstæður leyfa.