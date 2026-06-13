Ný Heimaslóð komin út

Heimaslóð, árbók Sögufélags Hörgársveitar er nýlega komið út. Er þetta hefti númer 23 en ritið hóf göngu sína árið 1983. Markmið ritsins, sem hefur komið út árlega frá 2014, er að miðla sögulegu efni úr sveitinni.Í þessu hefti er að finna efni bæði gamalt og nýtt.
Frásagnir af tveimur ótengdum konum, Sigríði „Stuttu-Siggu“ Benediktsdóttur og Arnþóru Ólafsdóttur. Báðar fæddust á Flöguseli, urðu 84 ára og áttu sér afar erfiða lífsbaráttu.
Þá má í heftinu finna bréf frá Stefáni Árnasyni til vinar í Hörgárdal eftir að hann fluttist vestur um haf. Þar eru einnig glefsur úr dagbókum Frímanns í Garðshorni á Þelamörk frá 1921–1946 og grein um afreksmanninn Sigtrygg Þorsteinsson, en af sögum hans má nefna vegavinnu, hákarlaveiðar og glímur.
Frásagnir eru af börnum í illviðrum, heyskap á Neðri Rauðalæk, Lestrarfélagi Þelamerkur og Ungmennafélagi Möðruvallasóknar frá 1941. Grein er um Stefán Jónsson í Skjaldarvík þar sem getið er um ætterni hans, sagt frá uppvexti, klæðskeranámi og störfum, stofnun og rekstri Elliheimilisins í Skjaldarvík og búrekstri þar.
Eins má nefna frásögn um minningardagskrá um Davið Stefánsson í Fagraskógi í júní í fyrra. Sagt er frá16 kirkna söngferð Möðruvallakórsins um Skagafjörð og gönguferð um skagann milli Eyjafjarðar og Skjálfanda.
Hefð er að birta ljóð um Jónas Hallgrímsson og auk þess má finna í ritinu fleiri ljóð. Alltaf er lagt upp með birtingu mynda og má finna um 80 myndir í ritinu. Hægt er að panta ritið í netföngunum dynhagi@isl.is og gudps@simnet.is