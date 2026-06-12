Grös: Nýtt kaffihús og bistró í Skúlagarði

12. júní, 2026 - 09:23 Egill Páll Egilsson - egillpall@vikubladid.is
Hjónin Egill Bjarnason og Sigrún Björg Aðalgeirsdóttir tóku við Hótel Skúlagarð fyrir þremur árum og…
Hjónin Egill Bjarnason og Sigrún Björg Aðalgeirsdóttir tóku við Hótel Skúlagarð fyrir þremur árum og hafa á þeim tíma ráðist í talsverðar endurbætur á húsnæðinu
Í þessari viku opnar bistró-staðurinn Grös dyr sínar í veitingasal Skúlagarðs í Kelduhverfi.

Opnun staðarins helst í hendur við byggingu gróðurhúss við Hótel Skúlagarð, með það fyrir augum að bjóða gestum eigin grænmeti þegar líður á sumarið. Annað á matseðli kemur líka úr nágrenninu; súpukjöt frá Árdal og lax úr landeldi Samherja í Öxarfirði, svo dæmi séu tekin.

Grös er bistró og kaffihús með grænar áherslur, en líka með eitthvað fyrir alla. Hugmyndin er að bjóða næringaríkan mat á góðu verði.

Hjónin Egill Bjarnason og Sigrún Björg Aðalgeirsdóttir tóku við Hótel Skúlagarð fyrir þremur árum og hafa á þeim tíma ráðist í talsverðar endurbætur á húsnæðinu. Síðastliðinn vetur var farið í matsal hússins -- með öðrum orðum, þann hluta sem hét „efri salur“ þegar Skúlagarður var félagsheimili og heimavistarskóli.

Sumarið fer vel af stað á hótelinu og greinilegt að stöðugt fleiri ferðamenn aka Dettifossveg og Demantshring á ferð sinni um Norðurland. Með opnun Grös hafa ferðamenn enn eina ástæðuna, enda fátt skemmtilegra en ferðalag um fallega sveit á góðum sumardegi.
Gróðurhús Skúlagarður
 
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