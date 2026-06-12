Grös: Nýtt kaffihús og bistró í Skúlagarði

Hjónin Egill Bjarnason og Sigrún Björg Aðalgeirsdóttir tóku við Hótel Skúlagarð fyrir þremur árum og hafa á þeim tíma ráðist í talsverðar endurbætur á húsnæðinu
Í þessari viku opnar bistró-staðurinn Grös dyr sínar í veitingasal Skúlagarðs í Kelduhverfi.
Opnun staðarins helst í hendur við byggingu gróðurhúss við Hótel Skúlagarð, með það fyrir augum að bjóða gestum eigin grænmeti þegar líður á sumarið. Annað á matseðli kemur líka úr nágrenninu; súpukjöt frá Árdal og lax úr landeldi Samherja í Öxarfirði, svo dæmi séu tekin.
Grös er bistró og kaffihús með grænar áherslur, en líka með eitthvað fyrir alla. Hugmyndin er að bjóða næringaríkan mat á góðu verði.
Hjónin Egill Bjarnason og Sigrún Björg Aðalgeirsdóttir tóku við Hótel Skúlagarð fyrir þremur árum og hafa á þeim tíma ráðist í talsverðar endurbætur á húsnæðinu. Síðastliðinn vetur var farið í matsal hússins -- með öðrum orðum, þann hluta sem hét „efri salur“ þegar Skúlagarður var félagsheimili og heimavistarskóli.
Sumarið fer vel af stað á hótelinu og greinilegt að stöðugt fleiri ferðamenn aka Dettifossveg og Demantshring á ferð sinni um Norðurland. Með opnun Grös hafa ferðamenn enn eina ástæðuna, enda fátt skemmtilegra en ferðalag um fallega sveit á góðum sumardegi.