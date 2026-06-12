Í byrjun júní hófust á ný Allir með fótboltaæfingar á vegum Þórs og KA en þetta er annað sumarið í röð sem slíkar æfingar eru í boði á Akureyri. Æfingarnar verða í sumar á miðvikudögum kl. 16:15–17:00 í Boganum. Æfingarnar eru ætlaðar börnum með stuðningsþarfir á grunnskólaaldri. Reynslan frá síðasta sumri var afar góð og þátttakendur, foreldrar og þjálfarar hafa lýst mikilli ánægju með framtakið.
Sumaræfingarnar eru framhald af Allir með æfingum sem íþróttafélögin Þór og KA hafa staðið fyrir yfir vetrarmánuðina en síðasta vetur voru körfubolta- og fótboltaæfingar vikulega í íþróttahúsi Naustaskóla.
Markmiðið er að, öll börn eiga að hafa tækifæri til að njóta þess að hreyfa sig, öðlast félagslega færni og upplifa gleðina sem fylgir íþróttastarfi. Æfingarnar henta sérstaklega börnum sem þurfa meiri stuðning, njóta sín betur í minni hópum eða hafa þörf fyrir meiri aðkomu þjálfara. Áhersla er lögð á jákvæða upplifun, þátttöku og að hver og einn fái að njóta sín á sínum eigin forsendum.
Á síðasta vetri stóðu íþróttahéruðin HSÞ, ÍBA, UÍF og UMSE, í samstarfi við Svæðisstöð íþróttahéraða á Norðurlandi eystra, fyrir Allir með æfingum á starfssvæði hvers íþróttahéraðs. Markmiðið var að bjóða upp á aðgengilegt íþróttastarf fyrir börn með stuðningsþarfir og skapa jafnframt tækifæri fyrir þátttakendur til að heimsækja önnur svæði, kynnast nýjum vinum og upplifa spennuna sem fylgir því að fara í íþróttaferð. Verkefnið heppnaðist vel og lauk með sameiginlegri lokahátíð á Akureyri.
Fyrir nýafstaðnar sveitarstjórnarkosningar stóð Íþróttafélagið Þór fyrir súpufundum þar sem framboð fengu tækifæri til að kynna sín stefnumál. Þar kom skýrt fram samhljómur meðal allra framboða um mikilvægi þess að efla aðgengi barna með fjölbreyttar þarfir að íþróttum og tómstundum.
Því var afar ánægjulegt að lesa í málefnasamningi hins nýja meirihluta á Akureyri að meðal áherslna undir íþróttum og tómstundum sé að bæta aðgengi barna með fötlun að íþróttum og tómstundum, auk þess að styðja við verkefni á borð við Íþróttafélagann og Allir með.
Við fögnum þessum áherslum og hlökkum til áframhaldandi samstarfs við hagaðila um að þróa og efla verkefni sem stuðla að aukinni þátttöku barna í íþrótta- og tómstundastarfi. Með því að skapa aðstæður, úrræði og umhverfi sem gefa öllum tækifæri til að taka þátt viljum við að öll börn og ungmenni finni að þau eigi heima í íþróttahreyfingunni.
Íþróttafélögin gegna mikilvægu hlutverki í þessum verkefnum en þau þurfa jafnframt stuðning samfélagsins og bæjaryfirvalda til að verkefni sem þessi geti vaxið og dafnað.
Við hlökkum til að vinna áfram að þessum verkefnum með Akureyrarbæ, foreldrum, iðkendum og öðrum samstarfsaðilum.
Að lokum viljum við hvetja öll sem telja að þessar æfingar geti hentað þeirra barni að taka þátt eða hafa samband fyrir frekari upplýsingar.
Allir með!
fyrir hönd Þórs og KA
Linda Guðmundsdóttir og Kristján Sturluson