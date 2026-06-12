Rætur - sýning á afrakstri listsmiðju barna í Sigurhæðum

Í dag föstudag 12. júní kl 16-17 er opnun á sýningu barna í Sigurhæðum á afrakstri listsmiðjunnar Róta.
Í smiðjunni eru ræturnar eru sameinaðar í stórt sameiginlegt verk. Listaverkið vex úr söfnuðum áferðum Sigurhæða og táknar bæði sögu staðarins og tengslin milli barnanna í vinnustofunni. Smiðjan hvetur til sköpunar, samvinnu og tilfinninga um það að tilheyra, en býður jafnframt upp á kynningu á menningararfi staðarins í gegnum vinnu með höndunum.
Afraksturinn er svo sýndur aðstandendum og gestum Sigurhæða í dag föstudaginn 12. júní kl. 16-17 og svo laugardaginn 12. júní og sunnudaginn 14. júní kl. 13-15.
Börnin sem sýna eru 7-9 ára og eru Blær, Emma Zinger, Líf Zinger, Piraye, Ronja Alís, Rósa Sigrún, Þór og Þórey Rós.
Leiðbeinandi er Tereza Kocian, myndlistarkona og aðstoð er í höndum Eydísar Elsu Eiríksdóttur, nemanda á listnámsbraut VMA.
Barnamenningarsjóður Íslands fjármagnar listsmiðjuna.