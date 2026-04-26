Kjarnafæði Norðlenska óskar eftir 2,5 ha lóð við Týsnes

Kjarnafæði Norðlenska ehf. hefur áhuga á því að byggja nýjar höfuðstöðvar, sláturhús og kjötvinnslu á Akureyri. Starfsemin við Eyjafjörð hefur verið á þremur stöðum, við Grímseyjargötu á Akureyri, Fjölnisgötu á Akureyri og á Svalbarðseyri.
Ágúst Torfi Hauksson framkvæmdastjóri Kjarnafæðis Norðlenska hefur óskað eftir viðræðum við Akureyrarbæ um 2,5 hektara lóð á svæði austan við Týsnes undir 7 til 8 þúsund fermetra stóra byggingu þar sem ný starfsstöð fyrirtækisins yrði til framtíðar.
Umrætt svæði er í aðalskipulagi skilgreint sem iðnaðarsvæði og kemur fram í greinargerð að áður en uppbygging hefst á svæðinu þurfi að skoða vandlega hvort að nýta eigi svæðið fyrir uppbyggingu iðnaðarstarfsemi eða hvort að það geti betur hentað sem íbúðarsvæði eða sem hluti af útivistarsvæði Krossanesborga.
Allar byggingar komnar til ára sinna
Allar byggingar á núverandi starfsstöðvum Kjarnafæðis Norðlenska eru komnar til ára sinna og henta ekki breyttri starfsemi félagsins eins vel og áður. Þá felst umtalsverð hagræðing í því að koma allri starfsemi undir eitt þak.
„Við erum í starfsemi sem þrífst vel með öðrum iðnaði og styður við hann. Vegna eðli starfseminnar teljum við að staðsetning sem er á atvinnusvæði í hæfilegri fjárlægð frá íbúðarhverfum henti okkur best. Lóð á ódeiliskipulögðu svæði í landi Ytra-Krossaness austan Týsness finnst okkur aðlaðandi,“ segir í erindi Ágústs Torfa til skipulagsyfirvalda.
Meta þarf áhrif á útivistargæði fólkvangsins
Skipulagsráð tekur jákvætt í erindið og telur að umrætt svæði gæti hentað vel til uppbyggingar á starfsemi Kjarnafæðis Norðlenska ehf. Að mati ráðsins er mikilvægt að meta áhrif uppbyggingar á útivistargæði fólkvangsins í Krossanesborgum og huga að mótvægisaðgerðum þegar svæðið er skipulagt. Er skipulagsfulltrúa falið að afla frekari gagna um svæðið og ræða við umsækjanda um framhald málsins.