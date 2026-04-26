Kjarnafæði Norðlenska óskar eftir 2,5 ha lóð við Týsnes

26. apríl, 2026 - 11:32 Margrét Þóra Þórsdóttir
Loftmynd af svæðinu
Kjarnafæði Norðlenska ehf. hefur áhuga á því að byggja nýjar höfuðstöðvar, sláturhús og kjötvinnslu á Akureyri. Starfsemin við Eyjafjörð hefur verið á þremur stöðum, við Grímseyjargötu á Akureyri, Fjölnisgötu á Akureyri og á Svalbarðseyri.

Ágúst Torfi Hauksson framkvæmdastjóri Kjarnafæðis Norðlenska hefur óskað eftir viðræðum við Akureyrarbæ um 2,5 hektara lóð á svæði austan við Týsnes undir 7 til 8 þúsund fermetra stóra byggingu þar sem ný starfsstöð fyrirtækisins yrði til framtíðar.

Umrætt svæði er í aðalskipulagi skilgreint sem iðnaðarsvæði og kemur fram í greinargerð að áður en uppbygging hefst á svæðinu þurfi að skoða vandlega hvort að nýta eigi svæðið fyrir uppbyggingu iðnaðarstarfsemi eða hvort að það geti betur hentað sem íbúðarsvæði eða sem hluti af útivistarsvæði Krossanesborga.

Allar byggingar komnar til ára sinna

Allar byggingar á núverandi starfsstöðvum Kjarnafæðis Norðlenska eru komnar til ára sinna og henta ekki breyttri starfsemi félagsins eins vel og áður. Þá felst umtalsverð hagræðing í því að koma allri starfsemi undir eitt þak.

„Við erum í starfsemi sem þrífst vel með öðrum iðnaði og styður við hann. Vegna eðli starfseminnar teljum við að staðsetning sem er á atvinnusvæði í hæfilegri fjárlægð frá íbúðarhverfum henti okkur best. Lóð á ódeiliskipulögðu svæði í landi Ytra-Krossaness austan Týsness finnst okkur aðlaðandi,“ segir í erindi Ágústs Torfa til skipulagsyfirvalda.

Meta þarf áhrif á útivistargæði fólkvangsins

Skipulagsráð tekur jákvætt í erindið og telur að umrætt svæði gæti hentað vel til uppbyggingar á starfsemi Kjarnafæðis Norðlenska ehf. Að mati ráðsins er mikilvægt að meta áhrif uppbyggingar á útivistargæði fólkvangsins í Krossanesborgum og huga að mótvægisaðgerðum þegar svæðið er skipulagt. Er skipulagsfulltrúa falið að afla frekari gagna um svæðið og ræða við umsækjanda um framhald málsins.

    Útlit mitt í dag ber því kannski ekki vitni að ég hafi fyrir nokkrum áratugum verið svo til ofvirkur á íþróttasviðinu. Brjóstvöðvarnir eru að síga niður að belti, antilópuhraðinn sem var mitt aðalsmerki er svo til horfinn. Ég var æði oft réttur maður á réttum stað, er það nú ekki alltaf lengur að mati fjölskyldumeðlima. Leikgleðin farin en ég get enn talað hratt og þar með er það upptalið sem áður prýddi minn stælta íþróttalíkama.

    Í sólarhringssundi Óðins syntu iðkendur félagsins samtals 122,5 km. Sundið hófst miðvikudaginn 22.apríl klukkan 15:00 og lauk fimmtudaginn 23.apríl kl 15:00. Sólarhringssundið er fastur liður í starfi félagsins og mikilvægur fjáröflunarviðburður þar sem iðkendur safna áheitum og styrkjum og rennur allur ágóðinn í sameiginlegan ferðasjóð. Ferðasjóðurinn er nýttur í æfingaferð erlendis sem eldri keppnishópar fara í annað hvert ár. Þá er stefnt að æfingarferð innanlands með alla keppnishópa á hverju ári. Ferðakostnaður á Vit-Hit leikana sem fara fram á Akranesi er einnig greiddur úr ferðasjóðnum en langflestir keppnishóparnir fara á það mót.

    Vísindafólkið okkar – Sunna Símonardóttir Vísindafólkið okkar er mánaðarleg kynning á rannsakendum Háskólans á Akureyri. Sunna Símonardóttir, lektor í félagsfræði við Félagsvísindadeild, er vísindamanneskja aprílmánaðar.

    Kjarnafæði Norðlenska ehf. hefur áhuga á því að byggja nýjar höfuðstöðvar, sláturhús og kjötvinnslu á Akureyri. Starfsemin við Eyjafjörð hefur verið á þremur stöðum, við Grímseyjargötu á Akureyri, Fjölnisgötu á Akureyri og á Svalbarðseyri.

    Sveitarstjórn Eyjafjarðarsveitar samþykkti á dögunum að endurnýja samning við Skógræktarfélag Eyfirðinga til næstu tveggja ára og gildir hann út árið 2027.

    Eldri borgarar hafa lagt grunn að þeirri velferð sem við búum við í dag og eiga skilið að njóta þess.

    Góð heilbrigðisþjónusta er ein af grunnforsendum þess að fólk ákveði að búa, starfa og ala upp fjölskyldu á hverjum stað. Ef aðgengi að sérfræðingum og nauðsynlegri þjónustu utan höfuðborgarsvæðisins veikist, þá veikjast byggðirnar líka.

    Bjarg íbúðafélag er að byggja 16 leiguíbúðir við Langamóa 1 og 3 í Móahverfi á Akureyri.

    „Er ekki gott að búa á Íslandi?" spyr samstarfsmaður minn mig. Ég svara samstundis; „Jú, annars væri ég ekki hér!" og skipa mér þar með í hóp fjölmargra einstaklinga af erlendum uppruna sem hafa fundið sér heimili á Akureyri.
