Mönnunarvandi sem kallar á aðgerðir

Góð heilbrigðisþjónusta er ein af grunnforsendum þess að fólk ákveði að búa, starfa og ala upp fjölskyldu á hverjum stað. Ef aðgengi að sérfræðingum og nauðsynlegri þjónustu utan höfuðborgarsvæðisins veikist, þá veikjast byggðirnar líka.
Þetta á við um land allt og ekki síst hér fyrir norðan. Sjúkrahúsið á Akureyri er lykilstoð í heilbrigðisþjónustu fyrir stóran hluta landsins og gegnir þar miklu stærra hlutverki en margir gera sér grein fyrir. Mönnun heilbrigðisþjónustu á Akureyri og víðar á landsbyggðinni skiptir ekki aðeins máli fyrir einstakar stofnanir, heldur fyrir öryggi fólks og framtíð heilu landshlutanna.
Af þessum sökum hef ég sent inn tvær skriflegar fyrirspurnir á Alþingi, aðra til heilbrigðisráðherra og hina til menningar-, nýsköpunar- og háskólaráðherra, en undir hann heyrir Menntasjóður námsmanna. Með fyrirspurnunum vil ég draga það fram hvaða aðgerðir séu í undirbúningi vegna mönnunarvanda í heilbrigðisþjónustu á landsbyggðinni, hvort og þá hvernig ráðherrar hyggist nýta þau úrræði sem þegar eru til staðar eða hvort aðrar aðgerðir séu mögulega í undirbúningi.
Ég hef sjálfur sérstaklega bent á 28. gr. laga um Menntasjóð námsmanna, sem heimilar ráðherra háskólamála að beita ívilnunum við endurgreiðslur til að laða að fólk til starfa á ákveðnum svæðum. Það er eðlilegt að spyrja hvort ríkið sé ekki tilbúið að beita þeirri heimild þar sem skortur á heilbrigðisstarfsfólki er vandamál sem blasir við víða úti á landi.
Þar komum við einnig að atriði sem ég tel að verði að endurskoða. Í júlí 2024 birti Byggðastofnun svokallaða svæðaskilgreiningu þar sem lagt var til á hvaða svæðum ívilnunum við endurgreiðslur námslána yrði beitt og hvar ekki. Akureyri var þar ekki með sem stenst að mínu mati ekki skoðun í ljósi þess hve bág mönnunarstaðan hefur verið þar undanfarið. Ef markmiðið er að styðja við mönnun heilbrigðisþjónustu þar sem hún er brothætt, þá verður kerfið að taka mið af raunveruleikanum. Og raunveruleikinn er sá að ef þjónustan á Akureyri veikist, þá hefur það áhrif langt út fyrir bæjarmörkin.
Ég hlakka til að fá svör frá ráðherrunum við fyrirspurnum mínum og mun halda áfram að beita mér fyrir því að gripið verði til aðgerða til að bregðast við mönnunarvanda á Sjúkrahúsinu á Akureyri og víðar um land allt.
Höfundur er þingmaður Viðreisnar í Norðausturkjördæmi.