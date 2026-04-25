Mönnunarvandi sem kallar á aðgerðir

25. apríl, 2026 - 11:49 Ingvar Þóroddsson skrifar
Höfundur er þingmaður Viðreisnar í Norðausturkjördæmi
Góð heilbrigðisþjónusta er ein af grunnforsendum þess að fólk ákveði að búa, starfa og ala upp fjölskyldu á hverjum stað. Ef aðgengi að sérfræðingum og nauðsynlegri þjónustu utan höfuðborgarsvæðisins veikist, þá veikjast byggðirnar líka.

Þetta á við um land allt og ekki síst hér fyrir norðan. Sjúkrahúsið á Akureyri er lykilstoð í heilbrigðisþjónustu fyrir stóran hluta landsins og gegnir þar miklu stærra hlutverki en margir gera sér grein fyrir. Mönnun heilbrigðisþjónustu á Akureyri og víðar á landsbyggðinni skiptir ekki aðeins máli fyrir einstakar stofnanir, heldur fyrir öryggi fólks og framtíð heilu landshlutanna.

Af þessum sökum hef ég sent inn tvær skriflegar fyrirspurnir á Alþingi, aðra til heilbrigðisráðherra og hina til menningar-, nýsköpunar- og háskólaráðherra, en undir hann heyrir Menntasjóður námsmanna. Með fyrirspurnunum vil ég draga það fram hvaða aðgerðir séu í undirbúningi vegna mönnunarvanda í heilbrigðisþjónustu á landsbyggðinni, hvort og þá hvernig ráðherrar hyggist nýta þau úrræði sem þegar eru til staðar eða hvort aðrar aðgerðir séu mögulega í undirbúningi.

Ég hef sjálfur sérstaklega bent á 28. gr. laga um Menntasjóð námsmanna, sem heimilar ráðherra háskólamála að beita ívilnunum við endurgreiðslur til að laða að fólk til starfa á ákveðnum svæðum. Það er eðlilegt að spyrja hvort ríkið sé ekki tilbúið að beita þeirri heimild þar sem skortur á heilbrigðisstarfsfólki er vandamál sem blasir við víða úti á landi.

Þar komum við einnig að atriði sem ég tel að verði að endurskoða. Í júlí 2024 birti Byggðastofnun svokallaða svæðaskilgreiningu þar sem lagt var til á hvaða svæðum ívilnunum við endurgreiðslur námslána yrði beitt og hvar ekki. Akureyri var þar ekki með sem stenst að mínu mati ekki skoðun í ljósi þess hve bág mönnunarstaðan hefur verið þar undanfarið. Ef markmiðið er að styðja við mönnun heilbrigðisþjónustu þar sem hún er brothætt, þá verður kerfið að taka mið af raunveruleikanum. Og raunveruleikinn er sá að ef þjónustan á Akureyri veikist, þá hefur það áhrif langt út fyrir bæjarmörkin.

Ég hlakka til að fá svör frá ráðherrunum við fyrirspurnum mínum og mun halda áfram að beita mér fyrir því að gripið verði til aðgerða til að bregðast við mönnunarvanda á Sjúkrahúsinu á Akureyri og víðar um land allt.

Höfundur er þingmaður Viðreisnar í Norðausturkjördæmi.

  • Bjarg íbúðarfélag 16 íbúðir í Langamóa

    • 25.04.2026
    Bjarg íbúðafélag er að byggja 16 leiguíbúðir við Langamóa 1 og 3 í Móahverfi á Akureyri.

  • Að verða Akureyringur

    • 25.04.2026
    „Er ekki gott að búa á Íslandi?“ spyr samstarfsmaður minn mig. Ég svara samstundis; „Jú, annars væri ég ekki hér!“ og skipa mér þar með í hóp fjölmargra einstaklinga af erlendum uppruna sem hafa fundið sér heimili á Akureyri.

  • Natalie Lea sigraði Hæfileikakeppni Akureyrar 2026

    • 24.04.2026
    Miðvikudaginn 22. ágúst fór fram Hæfileikakeppni Akureyrar 2026 þar sem hæfileikarík ungmenni stigu á svið og sýndu listir sínar. Alls tóku 34 krakkar þátt með 13 fjölbreyttum atriðum og var stemningin einstaklega góð.

  • Brúðuleiksýningin Rót er hjartnæm og hugmyndarík

    • 24.04.2026
    Brúðuleiksýningin Rót verður frumsýnd hjá Leikfélagi Akureyrar á morgun laugardag, 25. apríl. Hún er hjartnæm og hugmyndarík upplifun fyrir fjölskyldur og unga áhorfendur. Aldursviðmið er 8 ára og eldri. Í framhaldinu verða sýningar í Þjóðleikhúsinu í maí ogjúní í samvinnu við Listahátíð í Reykjavík.

  • Leggjast gegn því að biðsvæði leigubíla verði við Skipagötu

    • 24.04.2026
    Hagsmunaaðilar og fasteignaeigendur við Skipagötu og Kaupvangsstræti leggjast gegn því að almennum bílastæðum í miðbæ Akureyrar verði fækkað til að rýma fyrir biðsvæði leigubíla.

  • Þarfir eldri borgara í Akureyrarbæ í forgang

    • 24.04.2026
    Eldri borgarar hafa lagt grunninn að því samfélagi sem við búum við í dag. Það er einföld sannfæring mín að við eigum að mæta þeim með virðingu, hlusta á reynslu þeirra og tryggja raunveruleg lífsgæði á efri árum. Við getum gert betur og það er mín skýra stefna að gera gott enn betra.

  • Grænmetis-gremja

    • 24.04.2026
    Það er fátt sem gerir mig jafn gargandi pirraða og að fara í matvöruverslun á Íslandi að kaupa grænmeti. Ég tek sérstaklega eftir þessu núna, verandi nýkomin heim frá útlöndum þar sem úrvalið og gæðin eru slík að ég hefði auðveldlega getað gerst grænmetisæta. Allt svo ferskt og gott.

  • Félagsfólk Framsýnar með sterkari fjárhagsstöðu en launafólk almennt

    • 24.04.2026
    Fjárhagsstaða félagsfólks í Framsýn er umtalsvert betri á öllum mælikvörðum en staða annars launafólks innan heildarsamtakanna ASÍ og BSRB. Þetta leiðir ný könnun Vörðu -Rannsónarstofnunar vinnumarkaðarins í ljós. Kristín Heba Gísladóttir framkvæmdastjóri Vörðu kynnti helstu niðurstöður könnunarinna á opnum fundi hjá Framsýn nýverið en félagið óskaði eftir að staða félagsmanna yrði greind sérstaklega.
