Lífsgæði fyrir fólkið sem lagði grunninn

Eldri borgarar hafa lagt grunn að þeirri velferð sem við búum við í dag og eiga skilið að njóta þess.
Á síðasta kjörtímabili var verkefnið Virk efri ár sett á laggirnar og hefur gengið frábærlega. Það sýnir að þegar rétt er staðið að málum má auka lífsgæði, draga úr einangrun og efla virkni.
Við í L-listanum viljum halda áfram á þeirri braut. Við viljum tryggja Félagi eldri borgara góða og varanlega aðstöðu, því öflugt félagsstarf skiptir miklu máli. Við viljum auka framboð tómstunda, meðal annars með verkefnum á borð við Karlar í skúrum, sem skapa vettvang fyrir samveru og tilgang.
Við viljum styðja við uppbyggingu lífsgæðakjarna og fjölbreyttra íbúða fyrir eldri borgara, þar sem öryggi og sjálfstæði fara saman. Þá lögðum við í L-listanum áherslu á að frístundastyrkur fyrir eldri borgara yrði tekinn upp, til að tryggja jafnt aðgengi að virkni og þátttöku í tómstundum.
Þetta gerist ekkert af sjálfu sér. Það þarf vilja og skýra sýn.
Við í L-listanum erum tilbúin að taka þá ábyrgð og tryggja að Akureyri verði samfélag þar sem eldri borgurum líði vel.
Höfundur er oddviti listans í komandi bæjarstjónarkosningum