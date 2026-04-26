Fræðaflakkarinn sem hlustar bara á tónlistarfólk sem byrjar á B

Vísindafólkið okkar – Sunna Símonardóttir
Vísindafólkið okkar er mánaðarleg kynning á rannsakendum Háskólans á Akureyri. Sunna Símonardóttir, lektor í félagsfræði við Félagsvísindadeild, er vísindamanneskja aprílmánaðar.
Fann samastaðinn í Félagsvísindadeild
„Ég er 45 ára, fædd og uppalin í Reykjavík og ólst upp í Hlíðunum,“ segir Sunna Símonardóttir þegar hún er spurð um bakgrunn sinn. „Ég er örverpi foreldra minna og á samheldinn vinkonuhóp úr MH, eiginmann og tvær dætur.“
Sunna á ferðlagi með fjölskyldunni
Akademísk leið Sunnu hefur verið mótuð af forvitni og áhuga frekar en skýru fyrirfram ákveðnu plani. „Ég var lengi vel dálítill fræðaflakkari,“ segir hún. „Ég lauk BA-prófi í bókmenntafræði við HÍ, meistaragráðu í kynjafræði við University of Leeds og svo doktorsprófi frá HÍ í félagsfræði árið 2017.“
Síðan þá hefur hún starfað við rannsóknir og kennslu, lengst af við Háskóla Íslands sem nýdoktor. „Ég fékk síðan draumastarfið mitt, lektorsstöðu við Félagsvísindadeild HA, árið 2025 og er búin að finna minn samastað í veröldinni,“ segir Sunna.
Félagsfræði, fjölskyldur og femínismi
Rannsóknir Sunnu hafa um langt skeið snúið að foreldrahlutverki og fjölskyldulífi í samtímanum. „Ég hef rannsakað foreldrahlutverk og foreldramenningu á Íslandi um nokkuð langt skeið og hef gríðarlega mikinn áhuga á að greina og skilja þær hugmyndafræðilegu áherslur sem birtast okkur þegar við hugsum um hlutverk foreldra,“ útskýrir hún.
„Mér finnst mikilvægt að skoða hvernig samfélagslegar væntingar mótast. Kröfur til foreldra hafa breyst og aukist og hvernig fólk síðan upplifir þessar kröfur á eigin skinni – ég fæ ekki nóg af því að skoða spurningar sem kvikna tengt þessu.
Sunna og dóttir hennar
Sunna hefur ásamt Ásdísi Arnalds og Ara Klæng Jónssyni, sem starfa við Háskóla Íslands, leitt Öndvegisverkefni um þróun fæðingartíðni á Íslandi á undanförnum árum. „Við höfum meðal annars verið að leita svara við því hvort fjölskyldustefna á Íslandi styðji nægilega við barnafjölskyldur,“ segir hún, „og þá hvort hvernig foreldramenning mótar ákvarðanir fólks um barneignir.“
„Félagsfræði, fjölskyldur og femínismi sameina mínar rannsóknaráherslur nokkuð vel,“ bætir hún við.
Fær að kafa ofan í það sem skiptir okkur máli í lífinu
Aðspurð um hvað sé brýnast að rannsaka á hennar sviði segir Sunna að valið sé bæði einfalt og flókið. „Það er svo margt og það langbesta við starfið mitt er að ég fæ að kafa ofan í grunninn á svo ótalmörgu sem skiptir okkur máli í lífinu,“ segir hún og telur upp:
„Hvernig við upplifum okkur sjálf sem foreldra, með hvaða hætti stéttastaða eða kyn hefur áhrif á möguleika okkar og tækifæri, hvernig viðhorf breytast og þróast og hvaða áhrif stefnumótun hefur á líf fólks.“
Hún bendir jafnframt á að rannsóknarumhverfið sé öflugt. „Það er rosalega mikil gróska í rannsóknum á fjölskyldunni innan íslenska fræðasamfélagsins og hún mun bara aukast á komandi árum.“
Kennsla sem lifandi samtal
Í kennslu leggur Sunna áherslu á tengsl fræða og raunveruleika. „Ég er að kenna tvö námskeið á þessu misseri, Jaðarsetta hópa og félagslegt misrétti og Fjölskyldur og foreldrahlutverk í nútímasamfélagi,“ segir hún, en það síðara hannaði hún sjálf frá grunni.
„Það er sannarlega búið að vera nóg að gera en um leið ótrúlega gefandi og skemmtilegt,“ segir hún. „Það er fátt betra en að miðla rannsóknum og þekkingu með stúdentum sem eru áhugasamir og forvitnir.“
Aðspurð um áskoranir í kennslu segir Sunna: „Hvernig er hægt að gera námið lifandi og skemmtilegt en á sama tíma fræðilega krefjandi? Hvernig er hægt að fá það besta út úr blandaðri kennslu og virkja stúdenta til þátttöku?“ Þetta séu spurningar sem hún er stöðugt að glíma við. „Þetta fyrsta misseri hefur verið rosalega lærdómsríkt fyrir mig sem kennara.“
Mun seint ljúka járnkarli eða jógakennaranámi
Sunna segir sín áhugamál vera nokkuð á skjön við almenn áhugamál miðaldra fólks „Ég hleyp hvorki maraþon né bakgarðshlaup, kann ekki að skíða og hef alls engan metnað fyrir því að taka þátt í járnkarlinum eða ljúka jógakennaranámi. Ég hef aftur á móti gríðarlega mikinn áhuga á rannsóknum og starfinu mínu almennt.“
Setið á rökstólum
Utan vinnu segir hún að fólk muni líklega finna hana með nefið ofan í skáldsögu, í sundi eða að skipuleggja ferðalög eða viðburði. „Ég væri líklega partý-planner eða ferðaskrifstofueigandi í öðru lífi,“ segir hún.
Sunna segir tónlist skipa mikinn sess í sínu lífi. „Ég er líklega mesti Blur aðdáandi í heimi, elska líka Bowie og drottninguna mína Beyonce. Sumarið 2023 verður seint toppað þegar ég fór á tvo tónleika með Blur og eina með Beyonce.“ Við kveðjum Sunnu að svo stöddu þar sem hún setur upp heyrnartólin og er líklega á leiðinni að verja tíma með sinni eldkláru og sniðugu fjölskyldu og vinum eins og hún lýsir þeim sjálf.