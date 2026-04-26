Lokaorðið-Dómari ertu blindur

Útlit mitt í dag ber því kannski ekki vitni að ég hafi fyrir nokkrum áratugum verið svo til ofvirkur á íþróttasviðinu. Brjóstvöðvarnir eru að síga niður að belti, antilópuhraðinn sem var mitt aðalsmerki er svo til horfinn. Ég var æði oft réttur maður á réttum stað, er það nú ekki alltaf lengur að mati fjölskyldumeðlima. Leikgleðin farin en ég get enn talað hratt og þar með er það upptalið sem áður prýddi minn stælta íþróttalíkama.
Ég var svo ofvirkur í öllu sem tengdist íþróttum hér á árum áður að ég tók dómarapróf með sæmd bæði í handbolta og fótbolta. Blessunarlega reyndi aldrei á þessa hæfileika mína, hvorki í hand- né fótbolta, íþróttunum báðum til heilla. Nú í dag sit ég oft uppi í stúku og horfi á fótboltaleiki og skemmti mér misvel eðli málsins samkvæmt. Sumir leikir eru skemmtilegir og aðrir hundleiðinlegir. Þessir leikir eiga a.m.k. eitt sameiginlegt, leikmenn gera mistök og dómarar gera mistök.
Þetta er það sem gerir þessa íþrótt svo fallega.
En fúkyrðunum er misskipt, einhvern veginn finnst mér dómararnir fá þau flest yfir sig eftir að hafa gert mistök. Þegar það byrjar þá sperri ég eyrum og bíð eftir að heyra einhver misgáfuleg orð úr stúkunni sem koma mér til brosa út í annað. „Ertu blindur fíflið þitt?“, „þú ert að eyðileggja leikinn, mannfjandi“, og „taktu þér tak, þú ert að klúðra leiknum“, eru setningar sem ég hef margoft heyrt í stúkunni.
Dómarar geta gert afdrifarík mistök sem kosta annað liðið sigurinn. En leikmenn gera líka mistök. Undantekningarlaust þegar það gerist þá er klappað fyrir leikmanninum og hann hvattur áfram til dáða.
Meira að segja þó að hann hafi verið að brenna af dauðafæri.
Ég bíð því spenntur eftir að áhorfendur fari nú að láta uppáhaldsleikmanninn sinn hafa það óþvegið þegar hann brennir af dauðafæri og hreinlega lesi honum pistilinn með orðum eins og t.d.,
„Ertu blindur?“, „þú ert að eyðileggja leikinn, mannfjandi“, og „hvernig fórstu af því að brenna af þessu færi, fíflið þitt?“