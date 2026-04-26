Hlíðarfjall verði hjarta vetraríþrótta á Íslandi

Nýafstaðnir Andrésar Andarleikar í Hlíðarfjalli minna okkur á það sem raunverulega skiptir máli og það sem er mögulegt þegar metnaður, samstaða og gleði fara saman.
Metfjöldi tók þátt í leikunum nú í ár þegar þeir fögnuðu 50 ára afmæli sínu. Hátt í 1.100 börn voru skráð til leiks frá 17 félögum víðs vegar af landinu, auk gesta frá Noregi. Þetta er afgerandi vöxtur frá árinu áður og undirstrikar stöðu leikanna sem stærsta barnaskíðamóts landsins. Breiddin hefur aldrei verið meiri og í fyrsta sinn var keppt í skíðaskotfimi sem sýnir þá miklu grósku sem ríkir í vetraríþróttum landsmanna.
Það er vart hægt að lýsa þeirri gleði sem fylgir því að sjá þennan fjölda ungmenna upplifa drauminn sinn í fjallinu og skapa minningar. Auk keppenda voru hundruð foreldra, þjálfara og annarra sem lögðu sitt af mörkum og veðrið lék við alla sem í fjallinu voru.
Andrésar Andarleikarnir hafa verið haldnir óslitið frá árinu 1976 og áratug eftir áratug eiga skipuleggjendur hrós skilið fyrir ómetanlegt starf. Þessi viðburður er ekki aðeins hátíð skíðaiðkunar, hann er líka samfélagsleg lyftistöng. Leikarnir styrkja atvinnulíf og þjónustu og fylla bæinn lífi. En umfram allt hefur hann djúpstæð áhrif á ungmennin sjálf. Hér taka framtíðarafreksmenn sín fyrstu skref og hér verða til sögur sem fylgja fólki alla ævi.
Það er vart hægt að hugsa sér öflugri forvarnir en þær sem felast í því að tilheyra hópi, upplifa samveru, rækta styrkleika, fá að keppa og njóta í góðum félagsskap. Frambjóðendur L-listans á Akureyri horfa til tækifæranna sem viðburðir eins og þessi gefa samfélaginu okkar. Hlíðarfjall er ekki aðeins vettvangur stórviðburða eins og Andrésar Andarleikanna. Það er einstakt útivistarsvæði, „paradís“ í bakgarði Akureyringa, í aðeins örfárra mínútna fjarlægð frá bænum.
Spurningin er því ekki hvort við eigum að gera meira, heldur hvernig við gerum betur? Akureyrarbæ hefur tekist vel til og er stöðugt að bæta aðstöðuna einn síns liðs svo allir landsmenn geti notið Hlíðarfjalls. Stóra spurningin er: hvernig höldum við áfram? Svarið liggur í því að byggja ofan á þann sterka grunn sem er til staðar og stíga næsta skref. Gera Hlíðarfjall að þjóðarleikvangi vetraríþrótta og heimili Vetraríþróttamiðstöðvar Íslands með því að vinna hörðum höndum að gerð uppbyggingarsamnings í samstarfi við ríkið.
Slík miðstöð hefði það markmið að gera vetraríþróttir aðgengilegar öllum, stuðla að bættri lýðheilsu og vellíðan þjóðarinnar og styrkja afreksstarf. Henni yrði ætlað að vera leiðandi afl í þróun og uppbyggingu vetraríþrótta, bæta aðgengi, efla aðstöðu og byggja upp sterkt samfélag í kringum vetraríþróttirnar fyrir alla landsmenn og ferðamenn.
Með því getum við tryggt að þau tækifæri sem við sjáum í dag í brosum barnanna í brekkunum, verði að varanlegum styrk fyrir samfélagið allt. Andrésar Andarleikarnir sýna okkur hvað fjallið okkar hefur upp á að bjóða nú þegar og möguleikana á að gera enn betur. Nú er rétti tíminn til að horfa fram á veginn og tryggja að Hlíðarfjall verði áfram staðurinn þar sem draumar kvikna og framtíð vetraríþrótta á Íslandi mótast. Takk fyrir komuna á Andrésar Andarleikana kæru bæjarbúar og aðrir landsmenn.
Sjáumst aftur að ári í fjallinu okkar góða.
Óðinn Svan Óðinsson 1.sæti, Brynja Hlíf Þorsteinsdóttir og Preben Jón Pétursson 3.sæti í L-listanum á Akureyri skrifa: