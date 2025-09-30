Grímsey - Sæfari fer í slipp í október

Ferjan Sæfari fer í slipp að morgni 6. október, og er gert ráð fyrir að slipptíminn standi út mánuðinn.
Á meðan Sæfari er í slipp verða engar farþegasiglingar milli Dalvíkur og Grímseyjar. Í staðinn mun Þorleifur EA-088 sigla með farm á sömu dögum og ferjan hefði annars farið.
Farþegar þurfa að nýta flugferðir á meðan á fjarveru Sæfara stendur. Flugáætlunin helst óbreytt í október og verða áfram þrjár ferðir í viku – á þriðjudögum, föstudögum og sunnudögum.
Viðhaldi á Sæfara verður skipt í tvennt, til að lágmarka truflun á samgöngum. Þessi fyrri slippur fer fram nú í október, en önnur, styttri viðhaldslota er fyrirhuguð eftir áramót. Þá verður ferjan ekki dregin á þurrt, heldur verður unnið við hana við bryggju og meðal annars verður nýr krani settur um borð.
Það var Akureyri.is sem fyrst sagði frá