Eining-Iðja styrkir Velferðarsjóð Eyjafjarðarsvæðisins

17. nóvember, 2025 - 12:05 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Frá vinstri Tryggvi varaformann Einingar Iðju og Elsu skrifstofustjóra félagsins ásamt Guðlaugi A…
Frá vinstri Tryggvi varaformann Einingar Iðju og Elsu skrifstofustjóra félagsins ásamt Guðlaugi Agnari Pálmasyni og Baldvin Valdemarssyni úr stjórn Velferðarsjóðsins sem tóku við styrknum. Mynd www.ein.is

Á fundi aðalstjórnar Einingar-Iðju í síðustu viku var samþykkt að veita Velferðarsjóðnum á Eyjafjarðarsvæðinu styrk að upphæð kr. 1.250.000.

Styrkurinn var formlega veittur sl. föstudag er tveir stjórnarmenn sjóðsins litu við á skrifstofu Einingar-Iðju á Akureyri.

Fyrir hver jól sendir sjóðurinn bréf til fyrirtækja þar sem minnt er á jólaaðstoðina og óskað eftir styrk. Þar segir m.a. að í ár megi búast við að svipaður fjöldi eða fleiri umsóknir um jólaaðstoð berist fyrir jólin líkt og fyrir síðustu jól. "Í reglubundnum úthlutum sjóðsins höfum við séð að þörfin fyrir og eftirspurn eftir aðstoð hefur stóraukist ár frá ári. Framundan eru þungir mánuðir fyrir mörg heimili á svæðinu og ljóst að gera má ráð fyrir að jólaaðstoð 2025 verði stórt verkefni. Árið 2024 óskuðu yfir 520 fjölskyldur og einstaklingar eftir jólaaðstoð. Í ár hafa mánaðarlegar úthlutanir verið vel yfir 500 talsins og er þá jólaaðstoðin ótalin.Það fé sem safnast nú fyrir jólin verður notað til kaupa á gjafakortum í matvörubúðum sem afhendast efnaminni fjölskyldum og einstaklingum á Eyjafjarðarsvæðinu."

Fram kemur á heimasíðu sjóðsins að opnað verður fyrir umsóknir um jólaaðstoð fimmtudaginn 20. nóvember.

Þau sem vilja styrkja jólaaðstoð Velferðarsjóðs Eyjafjarðarsvæðis er bent á eftirfarandi söfnunarreikning:

Kt. 651121-0780
Rn. 0302-26-003533

 

Frá þessi er sagt á heimasíðu Einingar  Iðju

Til baka

Nýjast

  • Eining-Iðja styrkir Velferðarsjóð Eyjafjarðarsvæðisins

    • 17.11.2025
    Á fundi aðalstjórnar Einingar-Iðju í síðustu viku var samþykkt að veita Velferðarsjóðnum á Eyjafjarðarsvæðinu styrk að upphæð kr. 1.250.000.

  • Heimir Örn Árnason vill leiða lista Sjálfstæðisflokksins við sveitarstjórnarkosningarnar n.k.vor

    • 17.11.2025
    Heimir Örn Árnason oddviti Sjalfstæðsflokksins á Akureyri og núverandi formaður bæjarráðs sækist eftir að leiða lista flokksins fyrir komandi sveitarstarstjórnarkosningar næsta vor.  Þetta kemur fram í yfirlýsingu sem Heimir sendi frá sér i morgun á Facebook.  

  • Reykjahlíðarskóli lenti í 2.sæti í First Lego League

    • 17.11.2025
    Nokkrir nemendur í 7.-10. bekk fóru til Reykjavíkur 8. nóvember síðastliðinn og sýndu frábæran árangur í First Lego League keppninni, þar sem þau náðu meðal annars 2. sæti í nýsköpunarhluta keppninnar. First Lego League er alþjóðleg Lego keppni sem nær til yfir 600.000 ungmenna í 110 löndum víða um heim. Keppnin er í raun þrískipt, en síðan 2005 hefur Háskóli Íslands haldið einn hlutann, First Lego League Challenge, sem er fyrir ungmenni á aldrinum 10-16 ára.

  • Getur bók sameinað tvær þjóðir?

    • 17.11.2025
    Dr. Giorgio Baruchello, prófessor við Félagsvísindadeild hefur rannsakað í mörg ár hvernig húmor hefur áhrif á líf okkar og hvaða hlutverki hann gegnir.

  • Ég er þakklát

    • 16.11.2025
    1975   Kvennaverkfallið árið 1975 var sögulegur viðburður og vakti heimsathygli. Þá var staða kvenna á Íslandi, með allt öðrum hætti en er í dag.   Samfélagsbreytingar   Það hafa orðið gífurlegar breytingar á íslensku samfélagi undanfarna áratugi, ekki síst er snýr að stöðu kvenna. Á pólitíska sviðinu fóru konur að gera sig meira gildandi en áður og kvennaframboð fór örugglega fyrir brjóstið á einhverjum. Þeir hinir sömu höfðu engan skilning á því hvað frú Vigdís Finnbogadóttir vildi upp á dekk í forsetaframboði sínu. Í viðtölum hafa þessir frumkvöðlar lýst því hvernig mönnum fannst þær frekar og dónalegar.   Staða kvenna í dag á Íslandi   Nú er staðan þannig að konur eru í meirihluta þeirra sem útskrifast úr háskólum. Konur gegna embætti forseta, forseta Alþingis, biskups, forsætisráðherra, utanríkisráðherra, borgarstjóra, bæjarstjóra, forstjóra, rektora háskólanna, lögreglustjóra og svo mætti lengi telja. Heimsþing kvenleiðtoga Nú í vikunni var haldið hér á Íslandi, Heimsþing kvenleiðtoga. Á þeim fundi var kynnt niðurstaða úr nýrri könnun sem kortleggur viðhorf til kvenna og karla í leiðtogastöðum. Ísland er áfram efst á þeim lista og kemur ekki mjög á óvart. Þó eru ákveðin vonbrigði að viðhorf til kvenleiðtoga virðist hafa versnað í mörgum stærstu ríkjum heims á síðustu árum, sérstaklega meðal yngra fólks, t.d. í Bandaríkjunum og Þýskalandi.   Verjum góðan árangur   Það ætti að hvetja okkur til að verja þann góða árangur sem við höfum náð en einnig að vera þakklát. Þessi árangur er sannarlega ekki sjálfsagður og honum var náð vegna baráttu þeirra kvenna sem á undan okkur fóru.   Fjöllum um góðan árangur   Fjalla mætti meira um hversu góðum árangri við höfum náð, önnur ríki horfa til Íslands í jafnréttismálum. Í opinberri umræðu mætti stundum halda að hér væri allt í kalda koli og fremur er tínt til sitthvað sem sannarlega mætti fara betur í stað þess að horfa á heildarmyndina.   Seigla, baráttur, kjarkur og framsýni   Ótrúleg barátta, kjarkur, seigla og framsýni hjá þeim konum sem ruddu brautina fyrir okkur hinar sem eftir koma. Það skiptir máli að viðhalda frábærum árangri og sofna ekki á verðinum. Ísland er það land sem er komið einna lengst i jafnrétti. Konur í mörgum löndum gæfu mikið fyrir það sem við þó höfum. Staða stúlkna og kvenna hefur versnað í öðrum heimshlutum og fara sífellt versnandi.   Stuðningur okkar bestu manna   En ég vil gerast svo djörf að fullyrða að þetta sé ekki eingöngu málefni okkar kvenna og árangur kvenna. Að jafnaði eigum við frábæra feður, bræður, eiginmenn, syni, frændur og vini. Við hefðum ekki náð þessum árangri án þeirra. Vissulega hefur þessi barátta tekið tíma og margir þeirra hafa verið erfiðir. Þá má enn tína til atriði sem enn þarf að berjast fyrir. En við hefðum ekki náð þessum einstaka árangri án þeirra.   Ég er þakklát   Við konur búum við miklu betri aðstæður en fyrir 50 árum. Ísland er leiðandi þegar kemur að frelsi og réttindum kvenna.                          

  • Hvað er raunverulegt aðgengi að menntun?

    • 16.11.2025
    Nú í haust var í fyrsta skipti boðið upp á diplómanám fyrir fólk með þroskahömlun í Háskólanum á Akureyri og er þetta jafnframt í fyrsta sinn sem slíkt nám er í boði utan höfuðborgarsvæðisins. Í dag stunda fjórir stúdentar námið og við ákváðum að taka púlsinn á hvernig gengur.

  • Bókakynning - Ævintýraheimur íslenskra fugla

    • 16.11.2025
    Ævintýraheimur íslenskra fugla 1 er barnabók sem var að koma út. Hún er eftir Sigurð Ægisson, ætluð aldurshópnum 1–12 ára og er hugsuð þannig, að pabbi, mamma, afi eða amma eða þá eldri systkin lesi úr henni fyrir þau allra yngstu á kvöldin og e.t.v. spjalli um innihaldið. Önnur, sem komin eru í fyrstu bekki grunnskóla, eiga að geta notið hennar án aðstoðar.

  • Styrktarsjóður HSN í Þingeyjarsýslu - Styrkir til tækjakaupa fyrir um 35 milljónir á tæpum tveimur árum

    • 16.11.2025
    Styrktarsjóður HSN í Þingeyjarsýslu veitti á liðnu ári styrki að upphæð 14,6 milljónir króna. Það sem af er þessu árið hefur sjóðurinn fjármagnað tækjakaup fyrir tæplega 20 milljónir króna. Aðalfundur félagsins var haldinn á dögunum þar sem þetta kom fram.

  • Laugaskóli 100 ára

    • 15.11.2025
    Eitt hundrað ára sögu Laugaskóla var minnst með hátíðarhöldum þann 25.október síðastliðinn. Dagskráin hófst kl. 10.00 með því að um 100 boðsgestum var boðið í Þróttó að sjá heimildarmyndina Voru allir hér? - Laugar í 100 ár eftir Ottó Gunnarsson. Stefán Jakobsson samdi lag í tilefni afmælisins sem heitir Voru allir hér og ber því myndin sama heiti, enda voru þeir báðir nemendur við Laugaskóla. Að sýningu lokinni var boðsgestum boðið í hádegismat í mötuneyti skólans. Almenn hátíðadagskrá hófst kl. 14.00 í íþróttahúsinu.
Sjá meira