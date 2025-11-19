Jólailmur | Hönnunar- og handverkshátíð í Hofi n.k. sunnudag

Þessi hátíð hefur verið haldin síðustu ár og tekist mjög vel en í ár taka rúmlega 30 aðilar þátt. Hof fyllist af skemmtilegum sölubásum með fallegu handverki og hönnun, sem og góðum mat beint frá býli.
Menningarhúsið Hof verður komið í jólabúning og tekur vel á móti bæjarbúum og gestum bæjarins.
Eftirtalinn standa að markaðnum:
Jólailmur 2024
Casa Berg
cave canem
Draumablá ehf
EFTIRTEKT
Elín Berglind Skúladóttir
Feima Gallery
Félagsbúið Lindarbrekka
Frieda Roolf
Geitagott
Hugdetta
Jóna Bergdal
KATLA STUDIO
KETILKAFFI
Lefever Sauce Company
Marta Volina
Milli Fjöru & Fjalla
Salvía Blómahönnun
Sólveig Jónsdóttir
Syðra Holt
Vikar Mar Valsson
Vorhús
Þórey Ómarsdóttir
Öxnhóls handverk