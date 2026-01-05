Hvað skal gera með jólatré og flugeldarusl

05. janúar, 2026 - 10:37 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Akureyrarbær hefur komið fyrir gámum fyrir jólatré við Bónus Naustahvefi og  Langholti

Þegar venjulegur mánudagur blasir við fólki þá rennur upp ljós, partýið er búið og lífið færist aftur i fastar skorður. Eitt af þvi sem gera þarf víða er að pakka niður jólaskrauti og þá stendur eftir eitt stk jólatré.

Akureyrarbær hefur komið fyrir gámum fyrir jólatré við Bónus Naustahvefi og  Langholti og eru bæjarbúar hvattir til þess að notfæra sér  þessa þjónustu sem þarna er í boði.  Ekki stoðar í dag að setja tré við lóðarmörk því það er ekki neinn að koma til þess að taka það, þetta er okkar verkefni. 

Notum gámana  og tréið okkar fær  framhaldslíf ef svo má segja þvi það verður endurnýtt.

Flugeldarusl er annað sem  við þurfum lika að gefa gaum, sama hér  og með jólatréið það er enginn að koma til þess að henda ruslinu okkar, við þurfum eðlilega að sjá um það sjálf.

Gámar eru við sömu Bónusverslanir og áður greindi ásamt því sem hægt er að henda flugeldaruslinu við grenndarstöðina  sem er  norðan við Ráðhúsið við Geislagötu.

Tökum höndum saman og hreinum til eftir hátíðarnar,  komum ruslinu rétta leið.

