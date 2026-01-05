Grenivík - Jónsabúð breytingar um áramót

Um áramótin taka nýir eigendur við Jónsabúð. Jón Ingólfsson og Jórlaug Daðadóttir hafa nú selt reksturinn og nýir eigendur eru Erica Rivera og Hreinn Skúli Erhardsson. Búðin verður lokuð 2. janúar, en opnar laugardaginn 3. janúar og verður síðan opin með sviðuðu sniði og verið hefur.
Jónsi og Systa hafa staðið vaktina í áratugi og verður þeim seint fullþakkað fyrir þeirra mikilvæga framlag. Búðin hefur verið kjölfesta í okkar samfélagi og þeirra einstaka þjónustulund, hlýja og léttleiki, jafnt við heimafólk sem gesti Grenivíkur, hefur vegið þungt í að mynda góðan staðarbrag. Við óskum þeim hjónum velfarnaðar til langrar framtíðar.
Í tilefni af þessum tímamótum bauð fjölskylda Jónsa og Systu til samkvæmis í búðinni í gær og mætti mikið fjölmenni til að þakka þeim fyrir sín góðu störf öll þessi ár. Afar góð stemmning var og létt yfir fólki, svo sem vant er í Jónsabúð.
Það er jafnframt mikið fagnaðarefni að búðin haldi áfram og er þeim hjónum Ericu og Hreini Skúla óskað góðs gengis við reksturinn og íbúar eru hvattir til að sýna búðinni tryggð áfram svo sem verið hefur.
Grenivik.is sagði fyrst frá.