Götulokanir eða lokanir á akreinum á meðan á fótboltamótum stendur

30. júní, 2026 - 15:40 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Knattspyrnumenn og konur verða áberandi í bænum næstu daga.
Knattspyrnumenn og konur verða áberandi í bænum næstu daga.

N1 mót KA verður haldið í fertugasta sinn á Akureyri dagana 1.-4. júlí. Á sama tíma fer Pollamótið fram á íþróttasvæði Þórs.

Bæði mótin hafa fest sig rækilega í sessi og er N1 mótið eitt stærsta fótboltamót sumarsins á Íslandi. Þá streyma til bæjarins krakkar og fjölskyldur þeirra alls staðar af landinu til að keppa fyrir sín lið. Frá því að fyrsta mótið fór fram 1987 hafa tugþúsundir barna komið saman á Akureyri, keppt fyrir sitt félag, eignast vini og skapað minningar sem margir búa að alla ævi.

Vegna þessara stórviðburða verður óhjákvæmilega nokkur röskun á umferð ökutækja um bæinn og verða ákveðnar götulokanir eða lokanir á akreinum í gildi meðan á þeim stendur. Nánari upplýsingar um það má sjá á kortunum að neðan.

Skarðshlíð verður einstefnugata til austurs og suðausturs 3. og 4. júlí, eða föstudag og laugardag, vegna Pollamótsins og bílastæðum verður fjölgað. 

Þingvallastræti verður að hluta ein akrein í hvora átt 1.-4. júlí og bílastæðum fjölgað þar meðfram og víðar í nágrenninu.

Rétt er svo að minna fólk á að frítt er í Strætó og þvi ekki svo galið að notfæra sér  þjónustu hans.

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