Góð þátttaka í göngu um Kristnesskóg

„Gangan var frábær, þetta var notaleg stund og ég er glaður yfir áhuganum,“ segir Ingi Jóhannsson framkvæmdastjóri Skógræktarfélags Eyfirðinga sem efndi til skógargöngu um Kristnesskóg. Þátttakendur voru á bilinu 70 til 80 talsins.
Gestgjafar voru nýir eigendur skógarins, ábúendur á Kristnesi, þau Beate Stormo og Helgi Þórsson. Skógurinn er tæplega 100 ára gamall og var í fyrstu í eigu Kristnesspítala, millilenti síðar hjá Skógrækt ríkisins en nú hafa þau Helgi og Beate tekið við keflinu.
Grenisprota te sló í gegn
„Eflaust hefur umræða um örlög Kristnesspítala haft einhver áhrif og dregið að sér fólk, en Beate bauð upp á grenisprotate sem hefur örugglega líka átt sinn þátt í að laða að,“ segir Ingólfur. Teið hafi bragðast einkar vel, en það er gert að norskri fyrirmynd en með íslensku ívafi. „Ég var bara alveg gáttaður á hversu gott það er.“ Inga líkaði vel tilbreyting frá hefðbundnu ketilkaffi, sem gjarnan er í boði í skógargöngum. „Þetta setti skemmtilegan svip á gönguna.“
Beate Stormo með grenisprotate í vinnslu
Lionsklúbburinn í Eyjafjarðarsveit sá um að malbika stíg um Kristnesskóg fyrir nokkrum árum og við hann eru bekkir og borð. Fólk getur því valið þann kost að taka stuttan og þægilegan hring, en aðrir fóru lengri leið, enda stígar um allan skóg sem hægt er að að ganga um.
Merkileg saga
Eiríkur ráðsmaður á Hælinu hafði forgöngu um skógrækt umhverfis spítalann og hafði sér til halds og trausts, Jón Rögnvaldsson fyrsta formann Skógræktarfélags Eyfirðinga sem þá var nýlega kominn heim frá námi í garðyrkju og skógrækt í Bandaríkjunum. Fyrst var hugað að garði við spítalann, því næst var gróðursett í skjólbelti og loks hafist handa við að planta í skóginn. „Flatirnar voru upplagðar til að spila krikket en það var líka hugað að tjörnum og öðru sem prýddi herragarða Evrópu þess tíma,“ segir Ingólfur. „Sagan er merkileg og henni þarf að halda á lofti.“
Lerkitrén í bakgrunni eru vörður í hönnun Jóns Rögnvaldssonar á Hælislóðinni, hönnun sem myndi sóma sér í hvaða hallargarði Evrópu sem er.