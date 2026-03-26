Gjafmildir eru Grímseyingar

Páskarnir eru á næsta leiti og Sigrún Steinarsdótitir hjá Matargjöfum skrifar á Facebook og veltir fyrir sér hvort fólk gæti ekki hugsað sér að gefa páskaegg til að gleðja börnin. Eggin þurfa ekki að vera stór heldur snýst það um að börn fái egg.
Grímseyingar voru ekki lengi að bregðast við eins Anna María Sigvaldadóttir í Grímsey skrifar ,,Kvenfélagið Baugur í Grímsey ætlar að styrkja páskaeggja kaupin ykkar um 75.000 kr. Ég veit að Kiwanismenn í Grímsey lögðu 100.000 kr inn líka. Gott að við í eyjunni getur lagt ykkur lið" bætir Anna María við að endingu.
Grímseyingar eru gjafmildir
Viltu gefa páskaegg?
Matargjafir hafa um árin létt undir með efnaminni heimilum og gefið börnum páskaegg. Þeir sem vilja leggja lóð sitt á vogarskálar og gefa páskaegg geta haft samband við Sigrúnu en hún hefur milligöngu um að koma eggjunum á rétta staði.
Opið verður hjá Matargjöfum í Draupnisgötu 1 n.k. mánudag 30 mars n.k. milli 17.30 og 18:00 en henti sá tími ekki má alltaf hafa samband við Sigrúnu og finna heppilegri tima.
