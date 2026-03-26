Fyrsti áfangi framkvæmda við nýbyggingu SAk boðin út

Nýr Landspítali ohf. (NLSH) óskar eftir tilboði í útboðsverkið: Sjúkrahúsið á Akureyri – Jarðvinna - Götur, veitur og bílastæði í auglysingu og má segja að þar með sé fyrsta skrefið stigið í átt að þeirri uppbyggingu sem fara skal í á SAk
Verkið er fyrsti áfangi verkframkvæmda við Sjúkrahúsið á Akureyri (SAk) vegna stækkunar á sjúkrahúsinu til suðurs þar sem nú eru bílastæði. Við þessa stækkun þarf að gera ný bílastæði og endurnýja veituker á lóð sjúkrahússins á milli Þórunnarstrætis og Búðartraðar.
Stærstu verkliðir eru
- Gröftur á jarðefnum 50.000 m3
- Malbikun 7.400 m2
Tilboðum skal skila í gegnum útboðskerfið tendsign.is fyrir kl. 13:00, 29. apríl