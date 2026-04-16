Fyrirlestur Benedikts Sigurðarsonar um Laxárdeiluna

Benedikt Sigurðarson flytur fyrirlestur í salnum á hjúkrunarheimilinu Lögmannashlíð, Vesturhlíð 9 á Akureyri á morgun, föstudaginn 17. apríl, kl. 13:30. Hann er hluti af viðburðaröð AkureyrarAkademíunnar á þessu ári fyrir íbúa hjúkrunarheimilanna og aðra bæjarbúa. Menningarsjóður Akureyrarbæjar styrkir viðburðinn.
Árin 1968 til 1974 stóð ágreiningur um stórkarlalegar virkjunarhugmyndir í Laxá i Þingeyjarsýslu - með Suðurárveitu/Skjálfandafljótsveitu og tilheyrandi miðlunarlónum og allt að 60m hárri stíflu neðst í Laxárdal. Virkjun Laxár við Brúarfossa og framkvæmdir við útfall árinnar úr Mývatni á sér rúmlega 90 ára sögu.
Laxárdeilan var kveðin niður eftir að Þingeyingar sprengdu stífluna i Miðkvísl í ágúst 1970 og sett voru sérlög um „verndun Laxár og Mývatns" árið 1974. Í erindinu verður fjallað um samhengi Laxárvirkjana og átakanna sem risu um áformað rask með vatnaflutningum úr Skjálfandafljóti. Brugðið er upp myndum innan og utan frá vettvangi átakanna – og rifjuð upp nöfn leikenda og helstu viðburðir í samhengi seinni tíma.
Benedikt Sigurðarson er eftirlaunamaður á Akureyri. Hann er sérfræðingur í skólastjórnun og fyrrverandi skólastjóri, háskólakennari og framkvæmdastjóri. Benedikt er meðlimur AkureyrarAkademíunnar og vinnur nú einkum að því að rifja upp sögubrot og minningar úr samfélaginu í Mývatnssveit sem hann fæddist inn í um miðja síðustu öld en þar ólst hann upp á bænum Grænavatni og var á unglingsárum þegar Laxárdeilan hófst fyrir alvöru.
Benedikt Sigurðarson
Áhersla á að sinna eldri borgurum
AkureyrarAkademían (AkAk) er rannsókna- og fræðasetur á Akureyri, stofnað árið 2006, og er með aðsetur í þjónustu- og verslunarmiðstöðinni við Sunnuhlíð 12. AkAk býður einstaklingum upp á vinnuaðstöðu til að sinna sínum hugðarefnum og miðlar þekkingu til samfélagsins með því að standa fyrir fjölbreyttum viðburðum sem hafa það markmið að virkja almenning til þátttöku og stuðla að umræðum. Sérstök áhersla er lögð á að sinna eldri borgurum í bænum en allt frá árinu 2016 hefur AkAk boðið íbúum hjúkrunarheimilanna upp á fræðandi fyrirlestra um fjölbreytt efni sem eru líka opnir öllum áhugasömum bæjarbúum