Framkvæmdir og götulokanir í kringum Lækjargötu

Á heimasíðu Akureyrarbæjar er sagt frá þvi að komið sé að endurnýjun á regnvatnslögn í Lækjargötu, frá Spítalavegi og til austurs í gegnum gangstétt að Hafnarstræti. Framkvæmdir hefjast um miðjan apríl og munu standa yfir í rúma tvo mánuði segir ennfremur í áðurnefndri tilkynningu.
Samhliða endurnýjun regnvatnslagnar verður einnig unnið að endurnýjun kaldavatnslagnar og rafveitulagnar, auk þess sem lagðar verða nýjar tengingar við hitaveitu.
Nauðsynlegt verður að grípa til tímabundinna götulokana eða lokana á meðan framkvæmdum stendur, eftir því sem verkið krefst á hverjum tíma.
Óskað er eftir skilningi á meðan á framkvæmdum stendur, hafa hugfast að þolinmnæði sé jú dyggð.
