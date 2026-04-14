Framkvæmdir og götulokanir í kringum Lækjargötu

14. apríl, 2026 - 16:54 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Kortið sýnir hvar áhrifana verður vart Mynd akureyri.is
Kortið sýnir hvar áhrifana verður vart Mynd akureyri.is

Á heimasíðu Akureyrarbæjar er sagt frá þvi að komið sé að endurnýjun á regnvatnslögn í Lækjargötu, frá Spítalavegi og til austurs í gegnum gangstétt að Hafnarstræti. Framkvæmdir hefjast um miðjan apríl og munu standa yfir í rúma tvo mánuði segir ennfremur í áðurnefndri tilkynningu.

Samhliða endurnýjun regnvatnslagnar verður einnig unnið að endurnýjun kaldavatnslagnar og rafveitulagnar, auk þess sem lagðar verða nýjar tengingar við hitaveitu.

Nauðsynlegt verður að grípa til tímabundinna götulokana eða lokana á meðan framkvæmdum stendur, eftir því sem verkið krefst á hverjum tíma.

Óskað er eftir skilningi á meðan á framkvæmdum stendur, hafa hugfast að þolinmnæði sé jú dyggð.

Nánari upplýsingar á vef Norðurorku.

  • Framkvæmdir og götulokanir í kringum Lækjargötu

    • 14.04.2026
    Á heimasíðu  Akureyrarbæjar er sagt frá þvi að komið sé að endurnýjun á regnvatnslögn í Lækjargötu, frá Spítalavegi og til austurs í gegnum gangstétt að Hafnarstræti. Framkvæmdir hefjast um miðjan apríl og munu standa yfir í rúma tvo mánuði segir ennfremur í áðurnefndri tilkynningu.

  Brúðuleiksýningin Rót frumsýnd á Akureyri í þessum mánuði

    • 14.04.2026
    Rót er ljóðræn brúðuleiksýning fyrir alla fjölskylduna eftir leikhópinn Handbendi. Umfjöllunarefnið er hvernig það er að alast upp milli menningarheima, en móðir Óla er af erlendu bergi brotinn og faðir hans íslenskur. Líf Óla stekkur stakkaskiptum þegar amma hans frá Suður-Ameríku kemur í heimsókn og hann uppgötvar nýjan hluta af sjálfum sér.

  Aukin þjónusta við sjúklinga með ristilsjúkdóma á Sjúkrahúsinu á Akureyri

    • 14.04.2026
    Á Sjúkrahúsinu á Akureyri hefur á síðustu misserum verið byggð upp aukin sérhæfð þjónusta í aðgerðum á ristli. Tveir skurðlæknar við sjúkrahúsið, sem hafa sérþekkingu á neðri meltingarvegi, hafa leitt þá uppbyggingu samhliða almennum skurðlækningum sínum.

  Stelpurnar unnu frækinn sigur á Portúgal og stuðningsmenn fengu „Besta bitann af þorskinum"

    • 14.04.2026
    Íslenska kvennalandsliðið í handbolta tryggði sér farseðilinn á EM eftir frækinn sigur á Portúgal í hreinum úrslitaleik á Ásvöllum á sunnudaginn. Frítt var á leikinn í boði Samherja og starfsfólk félagsins bauð stuðningsmönnum upp á „Besta bitann af þorskinum“  á leiknum.

  Hvað ætlar Akureyri að verða þegar hún verður stór?

    • 14.04.2026
    Hvernig sem á það er horft er Akureyrarbær höfuðstaður Norðurlands. Nýlega var mikilvægi Akureyrarbæjar staðfest með borgarstefnu sem samþykkt var á Alþingi, við búum nú í svæðisborg sem gegnir þjónustuhlutverki við mun stærra svæði. Atvinnumálin í okkar bæ snúast því ekki bara um fyrirtækin sjálf, heldur um það hvort að fólk sjái framtíð sína hér og ekki á höfuðborgarsvæðinu. Akureyrarbær hefur alla burði til að auka samkeppnishæfni Íslands í heild og vera raunverulegur valkostur fyrir einstaklinga og fjölskyldur sem vilja flytja til Íslands og búa í borgarsamfélagi. Þar með aukast lífsgæði allra þeirra sem byggja landshlutann eins og hann leggur sig.

  Fyrir enn betri Akureyrbæ

    • 14.04.2026
    Sjálfstæðisflokkurinn á Akureyri vill halda áfram að byggja upp enn betra samfélag til framtíðar, þar sem ábyrg fjármál, öflugt atvinnulíf og sterk þjónusta mynda grunn að góðum lífsgæðum fyrir alla. Á kjörtímabilinu hefur verið unnið mikið og hratt. Uppbygging hefur aukist, þjónusta verið styrkt og rekstur bæjarins er orðinn traustari. Fjármálin standa sterkari stoðum en áður og við það hefur skapast svigrúm til að taka skynsamlegar ákvarðanir til framtíðar.

  Verður þú Norðansprotinn 2026?

    • 13.04.2026
    Norðansprotinn, nýsköpunarkeppni sem ætlað er að draga fram áhugaverðustu nýsköpunarhugmyndir Norðurlands, fer fram dagana 15.-22. apríl næstkomandi. Keppnin er ætluð frumkvöðlum með hugmyndir á fyrstu stigum, það er verkefnum sem hafa ekki enn aflað tekna eða hlotið styrki yfir 2 milljónum króna.

  Sveitarstjórnarkosningar 2026 - þrír listar í kjöri í Hörgársveit

    • 13.04.2026
    Kjörstjórnin í Hörgársveit kom saman til fundar föstudaginn 10. apríl 2026 og úrskurðaði um framboð til sveitarstjórnarkosninga í Hörgársveit 16. maí 2026. Þrír framboðslistar bárust og voru þeir allir úrskurðaðir lögmætir.

  Er (ó)mögulegt að byggja ódýrt?

    • 13.04.2026
    Ungt fólk á sífellt erfiðara með að komast inn á húsnæðismarkaðinn og tekjulágir festast í vítahring á dýrum leigumarkaði. Er virkilega ekki hægt að byggja ódýrt húsnæði á Íslandi?
