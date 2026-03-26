Eyjafjarðardeild Rauða krossins Fatasala skilaði um 40 milljónum í tekjur

Heildartekjur af fatasölu Eyjafjarðardeildar Rauða krossins voru rétt rúmlega 40 milljónir króna á liðnu ári sem er um 400 þúsund krónum minna en var árið á undan.
Til viðbótar við þessar 40 milljónir var seldur fatnaður úr verslunum og á mörkuðum deildarinnar fyrir fatakort að andvirði tæplega 5 milljónir króna sem er sambærilegt og var árið á undan.
Fataverkefni deildarinnar nær til fataverslunar á Akureyri sem seldi föt fyrir ríflega 22 milljónir króna í fyrra, á Dalvík nam sala fatnaðar rúmlega 5 milljónum króna og 1,6 milljónum í Ólafsfirði.
Heildartekjur af ýmsum mörkuðum sem haldnir voru var tæplega 7 milljónir og tekjur af torgsölum um 4,3 milljónir.
Samfélagslegt gildi
Deildin skilaði tæpum 12,7 milljónum króna til sameiginlegra verkefna á landsvísu en tekjur af þessu verkefni standa undir verulegum hluta af kostnaði við rekstur deildarinnar. Þá hefur söfnun og endurnýting fatnaðar víðtækara samfélagslegt gildi sem öflugt umhverfisverkefni segir í ársskýrslu Eyjafjarðardeildar.