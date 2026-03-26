Eyjafjarðardeild Rauða krossins Fatasala skilaði um 40 milljónum í tekjur

26. mars, 2026 - 16:44 Margrét Þóra Þórsdóttir
Deildin skilaði tæpum 12,7 milljónum króna til sameiginlegra verkefna á landsvísu en tekjur af þessu verkefni standa undir verulegum hluta af kostnaði við rekstur deildarinnar Mynd Aðsend

Heildartekjur af fatasölu Eyjafjarðardeildar Rauða krossins voru rétt rúmlega 40 milljónir króna á liðnu ári sem er um 400 þúsund krónum minna en var árið á undan.

Til viðbótar við þessar 40 milljónir var seldur fatnaður úr verslunum og á mörkuðum deildarinnar fyrir fatakort að andvirði tæplega 5 milljónir króna sem er sambærilegt og var árið á undan.

Fataverkefni deildarinnar nær til fataverslunar á Akureyri sem seldi föt fyrir ríflega 22 milljónir króna í fyrra, á Dalvík nam sala fatnaðar rúmlega 5 milljónum króna og 1,6 milljónum í Ólafsfirði.

Heildartekjur af ýmsum mörkuðum sem haldnir voru var tæplega 7 milljónir og tekjur af torgsölum um 4,3 milljónir.

Samfélagslegt gildi

Deildin skilaði tæpum 12,7 milljónum króna til sameiginlegra verkefna á landsvísu en tekjur af þessu verkefni standa undir verulegum hluta af kostnaði við rekstur deildarinnar. Þá hefur söfnun og endurnýting fatnaðar víðtækara samfélagslegt gildi sem öflugt umhverfisverkefni segir í ársskýrslu Eyjafjarðardeildar.

Nýjast

  • Eyjafjarðardeild Rauða krossins Fatasala skilaði um 40 milljónum í tekjur

    • 26.03.2026
    Heildartekjur af fatasölu Eyjafjarðardeildar Rauða krossins voru rétt rúmlega 40 milljónir króna á liðnu ári sem er um 400 þúsund krónum minna en var árið á undan.

  • Gjafmildir eru Grímseyingar

    • 26.03.2026
    Páskarnir eru á næsta leiti og Sigrún Steinarsdóttir  hjá Matargjöfum skrifar á Facebook  og veltir fyrir sér hvort  fólk gæti ekki hugsað sér að gefa páskaegg til að gleðja börnin. Eggin þurfa ekki að vera stór heldur snýst það um að börn fái egg.

  • Ingibjörg Elín Halldórsdóttir ráðin framkvæmdastjóri Rauða krossins

    • 26.03.2026
    tjórn Rauða krossins á Íslandi hefur ráðið Ingibjörgu Elínu Halldórsdóttur sem framkvæmdastjóra félagsins og mun hún hefja störf 1. maí næstkomandi. Ingibjörg gegndi þar til nýverið stöðu deildarstjóra Rauða krossins við Eyjafjörð en undanfarna mánuði hefur hún starfað sem sérfræðingur í forsætisráðuneytinu.

  • Síðuskóli hlaut umhverfisverðlaun Terra

    • 26.03.2026
    Síðuskóli hefur hlotið umhverfisverðlaun Terra fyrir árið 2025. Verðlaunin hlýtur eitt fyrirtæki eða stofnun sem sker sig úr hvað varðar flokkun úrgangs ár hvert.

  • Fyrsti áfangi framkvæmda við nýbyggingu SAk boðin út

    • 26.03.2026
    Nýr Landspítali ohf. (NLSH) óskar eftir tilboði í útboðsverkið: Sjúkrahúsið á Akureyri – Jarðvinna - Götur, veitur og bílastæði  í auglysingu og má segja að þar með sé fyrsta  skrefið   stigið í átt að þeirri uppbyggingu sem fara skal í  á SAk

  • Sjónum beint að loftþéttleika húsa

    • 26.03.2026
    Það er kunnara en frá þurfi að segja að rakamyndun og mygla í húsum hefur verið áberandi í fréttum fjölmiðla á undanförnum árum, m.a. í skólum og á dvalarheimilum aldraðra. Ekki aðeins er myglan gríðarlegt fjárhagslegt högg fyrir þá sem fyrir henni verða heldur getur hún valdið óbætanlegu heilsutjóni hjá fólki sem býr eða starfar í húsnæði þar sem myglan nær að búa um sig.

  • Skógræktarfélag Eyfirðinga heggur í verðbólguna

    • 25.03.2026
    Skógræktarfélag Eyfirðinga hugar ekki aðeins að vexti trjágróðurs, heldur lætur sig vexti almennt, og þá sérstaklega stýrivexti, miklu varða.

  • Bára Eyfjörð Jónsdóttir ráðin fjármálastjóri Samherja hf.

    • 25.03.2026
    Bára Eyfjörð Jónsdóttir hefur verið ráðin fjármálastjóri Samherja hf. Bára hefur starfað hjá Samherja um tveggja áratuga skeið og gegnt ábyrgðarstöðum á sviði fjármála þvert á samstæðuna.

  • Ungmenni frá Akureyri stóðu sig með prýði í Stíl hönnunarkeppninni

    • 24.03.2026
    Þann 14. mars fór fram hönnunarkeppnin Stíll í íþróttahúsinu Fagrilundi í Kópavogi. Stíll er árleg keppni félagsmiðstöðva þar sem þátttakendur etja kappi í hárgreiðslu, förðun og fatahönnun út frá fyrirfram ákveðnu þema. Að þessu sinni var þemað „á tímum Viktoríu“.
Sjá meira