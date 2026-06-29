Engar lokan­ir á brúnni yfir Jökulsá á Fjöll­um fram í miðj­an ágúst

29. júní, 2026 - 14:52 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Brúin yfir Jökulsá á Fjöllum Mynd Vegagerðin
Brúin yfir Jökulsá á Fjöllum Mynd Vegagerðin

Ákveðið hefur verið að fresta frekari viðhaldsvinnu á brúnni yfir Jökulsá á Fjöllum til 17. ágúst. Mikil úrkoma hefur tafið framkvæmdir, meðal annars málun brúarinnar. Nýjustu upplýsingar um umferðartakmarkanir má ávallt finna á umferdin.is.

Viðhaldsvinna við brúna yfir Jökulsá á Fjöllum hófst 26. maí og var upphaflega áætlað að henni lyki 16. júní. Mikil vætutíð hefur hins vegar tafið framkvæmdina og því hefur verið ákveðið að fresta frekari viðgerðum þar til mesta sumarumferðin er yfirstaðin.

Brúin var byggð árið 1947 og burðarþolið hefur minnkað í áranna rás. Ryðmyndun í köplum er orðin nokkur og því er afar mikilvægt að stöðva þá þróun með því að klára þessa vinnu sem fyrst.

Umferðartakmarkanir taka gildi að nýju 17. ágúst

Umferðartakmarkanir voru settar meðan á viðgerðum stóð. Þessar takmarkanir munu taka gildi að nýju mánudaginn 17. ágúst.

Ef það helst þurrt verður unnið alla virka daga frá klukkan 8:00 á morgnana til klukkan 19:00 á kvöldin. Opið verður fyrir umferð á eftirfarandi tímum dags:

09:45 – 10:15

12:00 – 13:00

14:45 – 15:15

16:45 – 17:15

Lokanir ættu ekki að hafa mikil áhrif á neyðarflutninga þar sem unnt verður að opna fyrir umferð um brúna með skömmum fyrirvara ef aðstæður krefjast.

Frá þessu segir á heimasíðu Vegagerðarinnar

 

 

 

 

 

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