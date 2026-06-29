Ákveðið hefur verið að fresta frekari viðhaldsvinnu á brúnni yfir Jökulsá á Fjöllum til 17. ágúst. Mikil úrkoma hefur tafið framkvæmdir, meðal annars málun brúarinnar. Nýjustu upplýsingar um umferðartakmarkanir má ávallt finna á umferdin.is.
Þegar talað er um innviði samfélagsins hugsum við gjarnan um vegi, skóla, heilbrigðisþjónustu, samgöngur, hjúkrunarheimili o.s.frv. Allt eru þetta nauðsynlegir innviðir sem við viljum efla og byggja upp. En við eigum það til að gleyma öðrum innviðum sem eru ekki síður mikilvægir, þótt þeir sjáist ekki á korti eða í fjárlögum. Það eru tengslin á milli fólks
Ákveðið hefur verið að fresta frekari viðhaldsvinnu á brúnni yfir Jökulsá á Fjöllum til 17. ágúst. Mikil úrkoma hefur tafið framkvæmdir, meðal annars málun brúarinnar. Nýjustu upplýsingar um umferðartakmarkanir má ávallt finna á umferdin.is.
Nú er búið að opna gamla veginn yfir Vaðlaheiði en án efa er þessi leið mörgum kær í minningabankanum og er klárt mál að fjölmargir gera sér leið yfir ,,Heiðina" og hafa þá jafnvel með sér nesti eins og tíðkaðist forðum, Mix og Congastykki jafnvel.
Ég er lánsamur maður að mínu mati. Eitt að því sem gerir mig lukkulegan er sú magnaða staðreynd að ég er orðin afi, átta sinnum hef ég fengið nýjan einstakling í fangið og kynnt mig sem afa fyrir Íslendingi sem vonandi á eftir farnast vel á lífsleiðinni.
Framkvæmdum við varanlegt geymslusvæði á vegum Skútabergs á Moldhaugnahálsi er enn ekki lokið og hafa því engir hlutir verið fluttir inn á svæðið. Við vettvangsskoðun fyrr í júní var staðfest að framkvæmdir eru hafnar að nýju, en töf varð á jarðvinnu um tíma vegna frosts í jörðu.
Skapandi tónlistarsmiðjan Töfrar Tónakistunnar sem haldin var á Akureyri í apríl síðastliðnum verður endurtekin í sumar ,eða dagana 21.–23. júlí í Glerárkirkju á Akureyri. Smiðjan er á vegum Tónakistunnar, lítils fyrirtækis sem sérhæfir sig í fjölbreyttri tónlistarvinnu í hópum
Þann 17. mars sl.l. voru liðin 125 ár frá stofnun Kvenfélags Svalbarðsstrandar og á morgun sunnudag milli kl 13-16 býður félagið til veglegrar fjölskylduhátíðar í tilefni þessara tíammóta við Vitann á Svalbarðseyri.