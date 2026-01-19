EM í hand­bolta og lestrarkennsla

19. janúar, 2026 - 09:58 Sigurður F. Sigurðarson
Sigurður F. Sigurðarson skrifar
Sigurður F. Sigurðarson skrifar

Hvað skyldu tvö mest ræddu mál þessarar viku eiga sameiginlegt. Kíkjum aðeins á það og skoðum hvernig þessi mjög svo aðskildu mál tengjast.

EM í handbolta

EM í handbolta stendur nú yfir og þegar þetta er skrifað hefur Ísland spilað tvo leiki en talsvert fleiri hafa verið spilaðir, því eins ótrúlegt og það er þá eru fleiri lið en Ísland á EM að reyna að vinna til verðlauna. Úrslit flestra þessara leikja hafa gengið nokkuð eftir bókinni. Þjálfararnir skoða verkefnið (ef ég má nefna leikina því orði) og reyna að átta sig á því hvernig best er að nálgast það.

Þegar verkefnavinnan hefst leggur þjálfarinn upp með ákveðna leikaðferð. Þegar líður á leikinn getur þjálfarinn séð þrennt. Planið er að ganga upp og allir skila sínu. Planið gengur alveg þokkalega en hann þarf að kippa einum eða tveimur út af og setja aðra inn á, á meðan hann ræðir málin við þá sem komu af velli. Leggur þeim línurnar að nýju og setur þá e.t.v. inn á aftur. Það þriðja og það mikilvægasta fyrir þjálfarann að sjá er ef ekkert gengur upp. Leikmennirnir ráða ekki við verkefnið með þeim verkfærum sem þjálfarinn setti upp í hendurnar á þeim og þeir eru bara byrjaðir að gera eitthvað til að fá færi. Þá þarf þjálfarinn að taka leikhlé. Hann kippir öllum leikmönnum, bæði þeim sem eru inn á og þeim sem eru á bekknum til sín og leggur upp Plan B. Það plan er annað en Plan A en þó með sömu markmið, að sigra í leiknum.

Bæði Plan A og Plan B hafa verið prófuð margsinnis af þjálfaranum og hann veit að bæði plönin ganga upp ef rétt er haldið á spöðunum. Þjálfarinn þarf ekki að óttast það að stjórn handknattleikssambandsins ákveði leikaðferðina.

Lestrarkennslan

Snúum okkur þá að lestrinum. Lestrarkennsluaðferðir virðast vera einhvers konar trúarbrögð. Þeir sem aðhyllast eina stefnu reyna að tala aðrar niður. Það hefur aldrei reynst vel að lítillækka aðra til að upphefja sjálfan sig.

Kennarar eru þeir sem nýta sér lestrararkennsluaðferðir. Það fer eftir skólum hvaða aðferð er í forgrunni og lagt er upp með þegar lestrarkennsla hefst í grunnskólanum. Í mörgum tilfellum hefur einhver lestrarkennsla átt sér stað áður, bæði í leikskóla og heima. En þegar í grunnskóla er komið er ein aðferð lögð til grundvallar í upphafi. Ef einhver, eða einhverjir ná ekki tökum á þeirri aðferð þá, rétt eins og þjálfarinn, hefur kennarinn mörg vopn í farangrinum.

Kennarar eru nefnilega þeim kostum búnir að einblína ekki á að troða ákveðinni aðferð upp á börn sem ná henni ekki heldur aðlaga námsefnið að börnunum og reyna fjölbreyttar aðferðir til að börn nái tökum á lestri. Kennurum er upp til hópa drullusama hvaða aðferð er notuð ef árangurinn er sá sami. Kennarar læra fjölbreyttar kennsluaðferðir og fjölbreyttar kennsluaðferðir eru til þess að ná til sem flestra með sama efnið.

Í fjölda mörg ár hefur lestur, samlagning, frádráttur, margföldun og deiling verið kennd í skólum. Markmiðið er alltaf það sama. Að börn nái hæfni til að nýta sér þetta. Hvort barn noti skíðabrekku, skiptingu eða samsetningu talna til að deila skiptir ekki höfuðmáli, heldur að barnið kunni að deila.

Við skulum því ekki eyða tíma í að ræða hvernig eitthvað er kennt í grunnskólum eða hvaða aðferð er notuð hvar. Við skulum ræða það ef lestur er ekki kenndur við grunnskóla, þá er eitthvað að. Við skulum líka ræða sjálfstæði skóla og kennara. Að það sé ekki troðið niður í hálsmál kennara einhverjum skylduaðferðum til að kenna eitthvað fag. Kennarar eru sérfræðingar á sínu sviði og það ber að treysta þeim til að kenna það sem nemendur eiga að læra.

Kennarar eru nefnilega fyrir börnin í skólanum. Kennarar eru ekki í skólunum til að halda á lofti einhverjum aðferðum sem henta, eða henta ekki, þeim nemendum sem þeir eru að kenna. Skólastarfið snýst um að stunda fjölbreytt nám með fjölbreyttum aðferðum sem gefur nemendum fjölbreytta sýn á margbreytilegt umhverfi. Hengjum okkur ekki í einsleitnina.

Höfundur er kennari við Brekkuskóla á Akureyri.

Til baka

Nýjast

  • EM í hand­bolta og lestrarkennsla

    • 19.01.2026
    Hvað skyldu tvö mest ræddu mál þessarar viku eiga sameiginlegt. Kíkjum aðeins á það og skoðum hvernig þessi mjög svo aðskildu mál tengjast.

  • Lovísa Oktovía Eyvindsdóttir vill leiða lista Viðreisnar á Akureyri í sveitarstjórnarkosningunum næsta vor

    • 19.01.2026
    Lovísa Oktovía Eyvindsdóttir hefur tilkynnt í að hún hafi ákveðið að bjóða sig fram í oddvitasæti á lista Viðreisnar fyrir sveitarstjórnarkosningarnar hér í bæ n.k. vor.

  • Aðstaðan á Húsavík ein sú glæsilegasta á landinu

    • 19.01.2026
    -Segir Arnór Ragnarsson sem æfir og þjálfar CrossFit á Húsavík

  • Lokaorðið - Vinabeiðnir

    • 18.01.2026
    Ég þreytist ekki á að vara fólk við svikatilraunum af ýmsu tagi. Svikahrappar finna sífellt nýjar leiðir til að reyna að nappa af okkur. Að öllu jöfnu eru þetta ekki einstaklingar heldur hluti af alþjóðlegri skipulagðri glæpastarfsemi.

  • Varaflstöðvar fyrir 32 milljónir króna

    • 18.01.2026
    Heilbrigðisráðherra hefur ákveðið að úthluta heilbrigðisstofnunum á landsbyggðinni samtals 77 milljónum króna til endurnýjunar á tækjabúnaði.

  • Ofbeldi og eldra fólk

    • 18.01.2026
    Ofbeldi hefur margar birtingarmyndir. All oft sést á fólki sem beitt er líkamlegu ofbeldi en alls ekki alltaf. Ofbeldinu er þá beint að þeim hluta líkamans sem oftast er falinn með fatnaði. Slíkt er þá gert meðvitað svo ekki komist upp um það. Ekki síður alvarlegt er andlegt ofbeldi.

  • Enn ekki brugðist við kröfum um tiltekt

    • 18.01.2026
    Ekki hefur verið brugðist við kröfu um tiltekt á lóðinni Setbergi á Svalbarðsströnd og dagsektir eru því áfram lagðar á í samræmi við ákvörðun stjórnar Heilbrigðiseftirlits Norðurlands eystra frá því í október árið 2024.

  • Tjaldsvæðisreitur - Lágmarksverð fyrir byggingarétt tæplega 300 milljónir króna

    • 17.01.2026
    „Við rennum svolítið blint í sjóinn, þetta er ný aðferð hjá okkur og við vitum auðvitað ekki hvað kemur út úr þessu útboði,“ segir Pétur Ingi Haraldsson skipulagsfulltrúi Akureyrarbæjar. Samþykkt hefur verið að leita eftir kauptilboðum í byggingarrétt þriggja lóða fyrir íbúðarhús á svokölluðum Tjaldsvæðisreit. Frestur til að sækja um lóðirnar rennur út á hádegi þann 12. febrúar næstkomandi. Ekki verður hægt að bjóða eingöngu í eina lóð heldur eru þær boðnar út sem ein heild.

  • Eyjafjarðarsveit Íslendingar 90% gesta á tjaldsvæði

    • 17.01.2026
    Íslendingar eru yfirgnæfandi fjöldi gesta á tjaldsvæði Eyjafjarðarsveitar í Hrafnagilshverfi. Þetta sýnir tölfræðin frá síðasta ári.
Sjá meira