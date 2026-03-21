Elísa Kristinsdóttir UFA/Fjallahlaupaþjálfun með glæsilegan sigur í 75 km utanvegahlaupi

21. mars, 2026 - 18:54 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Elísa Kristinsdóttir fagnar öruggum sigri í hauppinu i dag Mynd Aðsend
Íslenska hlaupakonan Elísa Kristinsdóttir sem keppir fyrir UFA/Fjallahlaupaþjálfun náði í dag stórkostlegum árangri þegar hún sigraði í 75 km utanvegahlaupinu Chanti Ultra Trail 75 með yfirburðum.
Elísa kom í mark heilum níu mínútum á undan einni fremstu utanvegahlaupakonu heims, Judith Wyder, sem fyrirfram var talin sigurstranglegust í hlaupinu. Með frammistöðu sinni setti Elísa jafnframt nýtt brautarmet og bætti fyrra met um tæpar 40 mínútur – sem telst gríðarleg bæting á jafn krefjandi braut.

 

Krefjandi fjallahlaup í erfiðu landslagi

Chanti Ultra Trail 75 er eitt af þeim utanvegahlaupum sem reynir á bæði þol og tækni. Keppendur hlaupa 75 kílómetra leið um fjalllendi þar sem brattar klifurbrekkur, grýtt stíganet og langar niðurhlaupskaflar setja mark sitt á keppnina.

Slík hlaup fela yfirleitt í sér mikla hækkun, oft á bilinu 3.000–4.000 metra samanlagt, og krefjast bæði styrks, úthalds og nákvæmrar orkustjórnunar.
 
Yfirburðir frá upphafi til enda
Samkvæmt fyrstu upplýsingum hélt Elísa jöfnum og sterkum hraða allan tímann og virtist hafa góða stjórn á bæði álagi og næringu. Að sigra hlaupakonu á borð við Wyder – sem hefur unnið heimsmeistaratitla og stór alþjóðleg mót – undirstrikar hversu stór sigur þetta er.
Að bæta brautarmet um 40 mínútur bendir jafnframt til þess að Elísa hafi ekki aðeins unnið keppnina, heldur lyft henni á nýtt stig.
 
Stór stund fyrir íslenskt utanvegahlaup
Sigurinn er einn sá stærsti sem íslenskur hlaupari hefur náð á alþjóðlegum vettvangi í utanvegahlaupum og staðfestir Elísu sem eina af fremstu hlaupakonum í þessari grein um þessar mundir.
Frammistaðan mun án efa vekja athygli á alþjóðavísu og styrkja stöðu íslensks utanvegahlaups enn frekar.
 
Við óskum Elísu og UFA til hamingju með glæsilegan árangur
