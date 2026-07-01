Eimskip gerist bakhjarl Driftar EA

Eimskip og Drift EA hafa gert með sér samstarfssamkomulag sem miðar að því að efla frumkvöðlastarf, nýsköpun og uppbyggingu nýrra fyrirtækja á Norðurlandi. Með samkomulaginu verður Eimskip bakhjarl Driftar EA og tekur þannig virkan þátt í að styrkja stuðningsumhverfi sprota- og vaxtarfyrirtækja á svæðinu.
Styður við öflugt atvinnulíf og ný tækifæri
Eimskip hefur um áratugaskeið verið einn af burðarásum íslensks atvinnulífs og gegnt lykilhlutverki í tengingu Íslands við alþjóðlega markaði. Fyrirtækið hefur jafnframt lagt áherslu á að styðja við samfélagið og skapa skilyrði sem stuðla að framþróun og nýsköpun.
„Við hjá Eimskip teljum mikilvægt að styðja við öflugt frumkvöðlaumhverfi og skapa góð skilyrði fyrir nýjar hugmyndir og fyrirtæki til að vaxa og dafna. Drift EA hefur á skömmum tíma byggt upp sterkan vettvang fyrir nýsköpun og við erum ánægð með að taka þátt í þeirri vegferð. Með samstarfinu viljum við leggja okkar af mörkum til að efla fjölbreytni og samkeppnishæfni atvinnulífsins á Norðurlandi,“ segir Vilhelm Már Þorsteinsson, forstjóri Eimskips.
Aðkoma Eimskips mun styrkja starfsemi Driftar EA og auka svigrúm til að tengja saman frumkvöðla, fyrirtæki, fjárfesta og sérfræðinga. Með því skapast sterkari grunnur fyrir áframhaldandi uppbyggingu öflugs nýsköpunarvistkerfis og aukna verðmætasköpun á Norðurlandi og víðar.
„Það er afar ánægjulegt að fá Eimskip í hóp bakhjarla Driftar EA. Eimskip er eitt af leiðandi fyrirtækjum landsins og hefur gegnt lykilhlutverki í þróun íslensks atvinnulífs í meira en hundrað ár. Með þessu samstarfi sameinum við krafta sterks atvinnulífs og lifandi nýsköpunarumhverfis, sem mun skapa enn fleiri tækifæri fyrir frumkvöðla og fyrirtæki til að vaxa og dafna,“ segir Sesselja Ingibjörg Barðdal, framkvæmdastýra Driftar EA.
Samkomulagið er liður í áframhaldandi uppbyggingu Driftar EA og þeirri framtíðarsýn að gera Norðurland að enn sterkari vettvangi fyrir nýsköpun, samstarf og verðmætasköpun.
Frá þessu segir í tilkynningu