easyJet kynnir Norðurland í breskum miðlum

Markaðsdeild easyJet hefur að undanförnu unnið að nýju kynningarefni um Norðurland, með aðstoð frá Markaðsstofu Norðurlands. Síðustu vikur hefur meiri áhersla verið lögð á flug frá Manchester, en þó fjallað um áfangastaðinn í samhengi við flug frá bæði London og Manchester.
Í nóvember kom breskur áhrifavaldur og fór í stutt ferðalag um Norðurland, þar sem fulltrúi MN bjó til dagskrá í samstarfi við samstarfsfyrirtæki. Ferðin var að fullu á vegum easyJet og hluti af þeirra markaðsaðgerðum samkvæmt þeirra plani fyrir veturinn.
Afraksturinn má sjá á Instagram síðu easyJet og áhrifavaldsins Somhairle, sjá hlekki hér að neðan. Athugið að efnið fór í loftið í byrjun desember og er í nokkrum færslum.
Í síðustu viku fóru svo í loftið greinar sem eru unnar af markaðsdeild easyJet og NewsUK, og eru í birtar í kynningarhluta Sunday Times. Greinarnar voru ávallt sendar í yfirferð hjá MN, en lokaorðið er þó alltaf hjá easyJet og þeirra áherslur í markaðsefninu skína í gegn. Greinarnar eru nú í birtingu og keyptum auglýsingum víðsvegar á vefnum.
Með því að smella á slóðina hér fyrir neðan má skoða hvernig efnið kemur út á vef www.thetimes.com
https://www.thetimes.com/static/north-iceland-holidays-local-guide-easyjet/
