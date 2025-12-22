easyJet kynnir Norðurland í breskum miðlum

22. desember, 2025 - 12:12 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Vél frá easyJet á Akureyrarflugvelli Mynd Þórhallur Jónsson
Vél frá easyJet á Akureyrarflugvelli Mynd Þórhallur Jónsson

Markaðsdeild easyJet hefur að undanförnu unnið að nýju kynningarefni um Norðurland, með aðstoð frá Markaðsstofu Norðurlands. Síðustu vikur hefur meiri áhersla verið lögð á flug frá Manchester, en þó fjallað um áfangastaðinn í samhengi við flug frá bæði London og Manchester.

Í nóvember kom breskur áhrifavaldur og fór í stutt ferðalag um Norðurland, þar sem fulltrúi MN bjó til dagskrá í samstarfi við samstarfsfyrirtæki. Ferðin var að fullu á vegum easyJet og hluti af þeirra markaðsaðgerðum samkvæmt þeirra plani fyrir veturinn.

Afraksturinn má sjá á Instagram síðu easyJet og áhrifavaldsins Somhairle, sjá hlekki hér að neðan. Athugið að efnið fór í loftið í byrjun desember og er í nokkrum færslum.

 

Í síðustu viku fóru svo í loftið greinar sem eru unnar af markaðsdeild easyJet og NewsUK, og eru í birtar í kynningarhluta Sunday Times. Greinarnar voru ávallt sendar í yfirferð hjá MN, en lokaorðið er þó alltaf hjá easyJet og þeirra áherslur í markaðsefninu skína í gegn. Greinarnar eru nú í birtingu og keyptum auglýsingum víðsvegar á vefnum.

Með því að smella á slóðina hér fyrir neðan má skoða hvernig efnið kemur  út á vef www.thetimes.com

 

https://www.thetimes.com/static/north-iceland-holidays-local-guide-easyjet/

 

Það var Markaðsstofa Norðurlands sem fyrst sagði frá

 

 

 
Til baka

Nýjast

  • easyJet kynnir Norðurland í breskum miðlum

    • 22.12.2025
    Markaðsdeild easyJet hefur að undanförnu unnið að nýju kynningarefni um Norðurland, með aðstoð frá Markaðsstofu Norðurlands. Síðustu vikur hefur meiri áhersla verið lögð á flug frá Manchester, en þó fjallað um áfangastaðinn í samhengi við flug frá bæði London og Manchester.

  • Samningur milli Norðurþings og Golfklúbbs Húsavíkur undirritaður

    • 22.12.2025
    Með samningnum er markmiðið að tryggja áfram stöðugleika í starfsemi Golfklúbbs Húsavíkur, efla aðstöðu og skapa góðar forsendur fyrir áframhaldandi uppbyggingu

  • Jólatónleikar Hymnodiu í Akureyrarkirkju

    • 21.12.2025
    Jólagrautur og sætur spuni á jólatónleikum Hymnodiu sem eru orðnir ómissandi hluti af jólahefðum margra að kvöldi 22. desember þegar kominn er tími til að hægja ferðina í jólaamstrinu.

  • Penninn á lofti þegar Akureyrarbær skrifaði undir samninga við Akur og ÍBA.

    • 21.12.2025
    S.l. föstudag var undirritaður þriggja ára þjónustu- og rekstrarsamningur milli Akureyrarbæjar og Íþróttafélagsins Akurs. Markmið samningsins er að styðja við það heilbrigða og metnaðarfulla íþróttastarf sem Akur er að sinna og bjóða upp á og tryggja að félagið geti haldið úti starfsemi og aðstöðu fyrir bogfimideild félagsins. Jón Heiðar Jónsson, formaður Akurs, undirritaði fyrir félagið.

  • 73 brautskráðir frá VMA s.l. föstudag

    • 21.12.2025
    Sjötíu og þrír nemendur brautskráðust frá Verkmenntaskólanum á Akureyri við hátíðlega athöfn í Menningarhúsinu Hofi s.l föstudag.

  • Jólaball Skógræktarfélagsins-karamella og köngull!

    • 20.12.2025
    Það verður glaumur og gleði, gott rjúkandi ketilkaffi og nánast ómótstæðilegt skógarkakó, jólasveinar og heil hljómsveit á hinni árlegu jólatrésskemmtun Skógræktarfélags Eyfirðinga, karamellu og köngul sem haldin verður í Kjarnaskógi á morgun sunnudaginn 21. des kl 15:45 til 17:00. 

  • Á vakt um jólin

    • 20.12.2025
    Fyrir marga snúast jólin um að vera með fjölskyldu, borða góðan mat og opna pakka en jólin eru þó ekki eins hjá öllum. Kristjana Freydís Stefánsdóttir, nemi í HA og lögreglumaður á Akureyri, var einmitt með öðruvísi jól í fyrra en þá var hún á kvöldvakt hjá Lögreglunni á Akureyri og ætlar að endurtaka leikinn í ár.

  • Björgunarsveitin Súlur er tilbúin allan ársins hring

    • 20.12.2025
    Jólin og áramótin hafa eflaust verið annasöm hjá Björgunarsveitinni Súlum í flugeldasölu en sveitin er mjög skipulögð allan ársins hring.

  • Ævintýrin sem enda vel eru best ! - Snorkstelpan okkar snýr aftur

    • 19.12.2025
    Síðastliðið sumar reis múmínhús í Ævintýralundinum í Kjarnaskógi. Ungir og aldnir glöddust en stormur í vatnsglasi brast á og kvittur um ólögmæti framkvæmda, brot á höfundarrétti, fyrirhugaðar málsóknir rétthafa osfrv barst út, kyntur upp af virðulegum fjölmiðli úr borginni á smelluveiðum.
Sjá meira