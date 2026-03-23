easyJet breytir flugdögum frá Manchester til Akureyrar og lengir flugtímabil

Vél frá easyJet á Akureyrarflugvelli. Mynd northiceland.is
Flugfélagið easyJet hefur ákveðið að færa flugferðir sínar milli Mancester og Akureyrar til mánudaga og föstudaga í stað þriðjudaga og laugardaga áður. Jafnframt mun flugáætlun til Manchester næsta vetur hefjast þremur vikum fyrr en áætlað var, eða 26. október n.k.
Hjalti Páll Þórarinsson, verkefnastjóri Flugklasans Air 66N, segir þessar breytingar mikið fagnaðarefni:
„Þessar breytingar eru afrakstur þess frábæra samstarfs sem við höfum átt við easyJet undanfarin misseri. Við höfum átt góð samtöl við easyJet síðan í haust um þessa tilfærslu á dögum fyrir Manchesterflugið. Við erum einnig stöðugt að ýta á lengri flugtímabil og það er að skila sér líka.
Breytingin til mánudaga og föstudaga er líkleg til að hvetja fleiri Breta á upptökusvæði Manchesterflugvallar til að fljúga til Akureyrar sem eflir ferðaþjónustu á Norðurlandi. Þessi breyting er líka hentug fyrir heimafólk á Norðurlandi, sem hefur nú fleiri ferðadaga til að velja úr þegar skipuleggja á utanlandsferð og mun auðveldara verður fyrir fótboltaáhugafólk að skreppa á leik í Manchester eða Liverpool. Flugferðirnar eru nú þegar komnar í sölu og hægt er að bóka flug á heimasíðu easyJet www.easyJet.com
