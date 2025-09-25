Borun á Ytri Haga

25. september, 2025 - 13:56 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Ytri Hagi í júlímánuði. Blágrá gosmóða lá yfir svæðinu. Myndir no.is
Ytri Hagi í júlímánuði. Blágrá gosmóða lá yfir svæðinu. Myndir no.is

Á heimasíðu Norðurorku er í dag ítarleg og fræðandi frásögn af borun á fyrstu djúpu vinnsluholunni við Ytri-Haga á Árskógsströnd. Holan var boruð í sumar og sáu starfsfólk Ræktunarsambands Flóa og Skeiða um verkið og jarðborinn Sleipnir notaður

Borun á Ytri Haga í sumar

,,Borun hófst í byrjun júlí. Borað var með lofthamri niður á 212 m dýpi en hjólakrónu neðan við það. Þegar 420 m dýpi var náð, að kvöldi 5. ágúst, var borun stöðvuð, holan mæld og fóðurrör síðan sett niður og steypt föst við holuvegginn. Þannig er efri hluti holunnar fóðraður af en fóðringin heldur köldu grunnvatni frá holunni og dregur úr eða tefur fyrir smiti sjávar. Borunin frá 212 m og niður á 420 m gekk hægt fyrir sig, enda bergið hart og krónan sver (17½″ í þvermál). Neðan við 420 m var holan stefnuboruð með 20° halla frá lóðréttu til NNA. Stefnuboraði hluti holunnar boraðist hraðar en efri hlutinn en í honum var borkrónan grennri (12¼″) auk þess sem mótor var í borstrengnum stærstan hluta leiðarinnar. Auk mótors var mælibúnaður í strengnum sem gerði sérfræðingum sem stjórnuðu stefnuboruninni kleift að fylgjast með halla og stefnu holunnar á meðan verið var að bora. Ennfremur var borun stöðvuð reglulega fyrir svokallaðar gýrómælingar til samanburðar en slíkar mælingar eru ótruflaðar af segulmögnun bergsins sem borað er í, ólíkt mælingum úr tækinu í borstrengnum. Reglulega var borstrengur tekinn upp fyrir borkrónuskipti og voru slík tækifæri nýtt til að hitamæla holuna.

Áætlað lokadýpi var 1100-1500 m.

Hallauppbyggingu holunnar var lokið á 830 m. Á meðan verið var að byggja upp hallann hafði holan byrjað að leita of langt til austurs og því þurfti að rétta hana af svo að hún kæmist inn á áætlaðan holuferil. Borað var með mótor niður á 1411 m dýpi. Þá voru m.a. mótorinn og mælibúnaðurinn tekin úr strengnum til þess að létta hann og eiga möguleika á að bora lengra en niður á 1500 m ef ásættanlegum árangri hefði ekki verið náð á því dýpi. Án þessa stýribúnaðar var vitað að holan myndi leita örlítið til austurs en án þess þó að fara út fyrir vikmörk áætlaðs holuferils. Á þessum tímapunkti voru ekki komnar fram skýrar vísbendingar um góðar vatnsæðar og því óljóst hvort holan yrði vel heppnuð eða ekki. Borað var án mótors og með vatni eingöngu niður á 1441 m dýpi en neðan við það var borað með vatni og lofti (sk. jafnvægisborun) en ekki er hægt að beita henni þegar mótor er í strengnum. Með jafnvægisboruninni náðist að hreinsa bergmylsnu (borsvarf) betur úr holunni en áður og við það opnaðist holan, fór að taka við öllu vatni sem á hana var dælt og á tímabili rann mikið magn upp úr henni.

Allt að gerast á Ytri Haga.

Borun vinnsluholunnar lauk þann 8. september síðastliðinn á 1491 m dýpi en áætlað lokadýpi hafði verið 1100-1500 m. Í kjölfarið hófust mælingamenn ÍSOR handa við mælingar í holunni en að þeim loknum var vinnsluhluti holunnar fóðraður með götuðum rörum, svonefndum leiðara. Hlutverk leiðarans er að koma í veg fyrir að hrun úr óstöðugum jarðlögum stífli holuna, sem einkum getur orðið vandamál í stefnuboruðum holum, en jafnframt að hleypa jarðhitavatni inn í holuna. Þegar leiðarinn var kominn í holuna var hún afkastaprófuð en slíkum prófum er ætlað að gefa hugmynd um það hversu vel holan hefur tekist. Í prófinu runnu yfir 100 l/s af um 70°C vatni frá holunni og teljast það jákvæðar niðurstöður sem sýna að holan er vel heppnuð og vatnsgæf.

Hér er þó um að ræða fyrstu mælingar en fyrirhuguð langtímaprófun mun veita ítarlegri upplýsingar um eiginleika holunnar. Að afkastaprófinu loknu var holunni lokað, að kvöldi 11. september, og í framhaldinu var borinn tekinn saman og fluttur í Kröflu þar sem næsta verkefni beið hans."

Til baka

Nýjast

  • Jól í skókassa

    • 25.09.2025
    Enn á ný er kvatt til þátttöku í verkefninu Jól í skókassa. Þetta er tuttugasta og annað árið í röð sem það er haldið. Á þessum rúmlega 20 árum höfum við sent börnum og ungmennum í Úkraínu um það bil eitt hundrað þúsund jólagjafir.

  • Sorglegt að málið hafi farið í þennan farveg

    • 25.09.2025
    „Þetta er afskaplega sorglegt mál og leitt til þess að hugsa að það hafi farið í þennan farveg, því vel var hægt að grípa inn í miklu fyrr,“ segir Leifur Þorkelsson framkvæmdastjóri Heilbrigðiseftirlits Norðurlands. Íbúðarhús að Hamaragerði 15 á Akureyri var boðið upp í vikunni, en HNE hefur staðið í miklu stappi við lóðarhafa um að sinna tiltekt á lóðinni sem er full af bílum í mismunandi ástandi. Um var að ræða framhaldssölu, en upphaf uppboðs hafði þá þegar farið fram.

  • Borun á Ytri Haga

    • 25.09.2025
    Á heimasíðu Norðurorku er  í dag ítarleg  og fræðandi frásögn af borun á fyrstu djúpu vinnsluholunni við Ytri-Haga á Árskógsströnd.  Holan var boruð í sumar  og sáu starfsfólk Ræktunarsambands Flóa og Skeiða um verkið  og jarðborinn Sleipnir notaður.

  • Gott ferðamannasumar í Hrísey

    • 25.09.2025
    Fjöldi ferðamanna sem leggur leið sína til Hríseyjar að sumarlagi hefur aukist jafnt og þétt um árin, jafnt þeir sem koma í dagsheimsóknir og þeir sem dvelja lengur. Því fylgja bæði tækifæri og áskoranir segir í fundargerð Hverfisnefndar Hríseyjar. Þrjár hátíðir voru haldnar í Hrísey á liðnu sumri og gengu allar vel.

  • Nýr slökkviliðsbíll til Grímseyjar

    • 25.09.2025
    Fjórum nýjum, sér útbúnum slökkvibílum hefur verið ekið á fjóra innanlandsflugvelli víða um land þar sem þeir verða afhentir til notkunar. Bílarnir verða notaðir til viðbragðs á flugvöllunum á Bíldudal, Gjögri, í Grímsey og á Hornafirði. Bílarnir eru af gerðinni Ford F550 og voru gerðar á þeim breytingar í Póllandi

  • Verkmenntaskólinn á Akureyri - Sveinspróf í vélvirkjun um liðna helgi

    • 25.09.2025
    Um liðna helgi var sveinspróf í vélvirkjun í húsakynnum málmiðnbrautar VMA. Sveinsprófinu var skipt upp í skriflegt próf, smíðaverkefni, bilanaleitarverkefni, slitmælingarverkefni, suðuverkefni, frágang smíðaverkefnis og vinnuhraða við smíðaverkefnið og var hver þáttur metinn sérstaklega. Standast þurfti alla prófþætti prófsins til að ljúka sveinsprófinu.

  • „Fyrir fólk sem vill upplifa eitthvað einstakt“

    • 24.09.2025
    Matur, hönnun og nýsköpun á HönnunarÞingi 2025

  • Í kjölfar Kveiks - Að gefnu tilefni

    • 24.09.2025
    Í ljósi þáttar Kveiks varðandi snyrtistofur þá ætla ég að fá að koma með nokkra punkta til að bæta við þetta mál.  

  • Listaverkið við ÚA eins og nýtt:

    • 24.09.2025
    Listaverkið "Mitt á milli nálægðar og endalausrar fjarlægðar", sem stendur við inngang fiskvinnslu Útgerðarfélags Akureyringa við Fiskitanga, hefur verið lýst upp. 
Sjá meira