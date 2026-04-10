Barnamenningarhátíð hefst um helgina.

10. apríl, 2026 - 12:44 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Saint Pete kemur fram á hátíðinni Mynd Aðsend.
Barnamenningarhátíð hefst nú um helgina. Í boði verða fjöldinn allur af spennandi viðburðum fyrir börn á öllum aldri. Enginn aðgangseyrir er á viðburðina.

Til að mynda fer fram þátttökusýningin Manndýr á laugardeginum. Verkið var frumsýnt 2022 í Tjarnarbíó og hefur verið sinnt 80 sinnum víða á Íslandi og erlendis við mjög góðar undirtektir. Tvær sýningar verða í boði.

Á sunnudeginum verður skapandi dansnámskeið fyrir krakka í boði Bunnyverse Company. Námskeiðið tileinkar sér ekki ákveðinn dansstíl og hentar því vel öllum börnum, hvort sem þau hafa reynslu af dansi eða ekki. Hugmyndin á rætur sínar í sýningu og hugmyndafræði dansverksins Kanlínudans.

Á sumardaginn fyrsta, 23. apríl, verður sannkölluð tónlistarveisla á sviði Hamraborgar í Hofi á Sumartónum Ungmennaráðs Akureyrar, Menningarhússins Hofs og Akureyrarbæjar í tilefni Barnamenningarhátíðar á Akureyri þegar rapparinn Saint Pete og hin unga og hæfileikaríka Karólína Orradóttir stíga á svið Hofs.

 

  • Mannúðarfélög

    • 10.04.2026
    Það er sorgleg staðreynd að í rúmlega 20 þúsund manna bæjarfélagi þurfi að vera mannúðarfélög sem aðstoða fólk sem lítið sem ekkert eiga. En þannig er staðan því miður. Frá árinu 2014 hef ég séð um Matargjafir Akureyri og nágrenni og á þessum 12 árum hef ég aðstoðað hundruði fjölskyldna og einstaklinga með mat, innlögnum á kort, skógjöfum (í samstarfi við jólasveinana), jóladagatölum, jólagjöfum og mörgu öðru sem Matargjafir hafa getað gert til að létta undir með skjólstæðingum. 

  • Prettyboitjokko á Græna hattinum á laugardagskvöld

    • 10.04.2026
    „Ég vildi gera skemmtilega plötu sem sýnir um leið aðeins meira af sjálfum mér” – Patrik Atlason eða Prettyboitjokko mætir norður með nýtt efni

  • Það er komið vor, lundinn er mættur í Grímsey

    • 10.04.2026
    Fyrstu lundarnir mættu til Grímseyjar í dag, 9 apríl. Það sást til þeirra skammt fyrir utan ströndina í gær og í dag tóku systurnar Unnur og Halla Ingólfsdætur eftir þeim í björgunum suður við vitann.

  • Nýsköpun og náttúra sameinast í nýju samstarfi Driftar EA og Skógarbaðanna

    • 10.04.2026
    Drift EA og Skógarböðin hafa gert með sér nýstárlegt samstarf sem miðar að því að styrkja nýsköpunarumhverfi á Norðurlandi og markaðssetja svæðið sem aðlaðandi áfangastað fyrir öflug fyrirtæki, rannsóknar- og þróunarteymi sem og stjórnendateymi víðsvegar af landinu.  Frá þessu segir í tilkynningu frá Drift EA og Skógarböðunum

  • Góð stemmning hjá BSO bílstjórum sem ganga til liðs við Hreyfil

    • 09.04.2026
    „Það verður vissulega eftirsjá af staðsetningunni, en nýir tímar taka nú við og óhætt að segja að við erum bjartsýn á framtíðina,“ segir Smári Ólafsson stjórnarformaður BSO. Það félag mun heyra sögunni til um komandi mánaðamót, en 1. maí næstkomandi ganga bílstjórar hjá BSO til liðs við hina gamalkunnu leigubílastöð, Hreyfill.

  • Draumar geta ræst!

    • 09.04.2026
    Draumar geta ræst, sem betur fer. Strax í áttunda bekk átti Freysteinn Sverrisson sér þann draum að verða leikari þegar hann yrði stór og að því stefndi hann í námi sínu til stúdentsprófs á listnáms- og hönnunarbraut í VMA. Stúdentsprófið var í höfn vorið 2022 og í þau ár sem Freysteinn var í VMA greip hann öll þau tækifæri sem gáfust til að leika – í Leikfélagi VMA, Draumaleikhúsi Péturs Guðjónssonar, Leikfélagi Akureyrar, Leikfélagi Hörgdæla og Freyvangsleikhúsinu.

  • Bruggsmiðjan-Spennandi nýjungar í farveginum

    • 09.04.2026
    Nýverið fjárfesti Bruggsmiðjan Kaldi í eimingartækjum sem nú er búið að setja upp í verksmiðjunni á Árskógssandi. Með eimingartækjunum opnast möguleikar fyrir Bruggsmiðjuna á að framleiða sterkt vín: Vodka, Gin, Romm eða Whiskey sem dæmi.

  • Framúrskarandi skólar á Akureyri – Samfélagsverkefni til framtíðar

    • 09.04.2026
    Á Akureyri rekum við níu grunnskóla, það sem einkennir skólasamfélagið okkar er rík menning samstarfs; skólarnir vinna saman frekar en að keppa innbyrðis, sem skapar dýrmætan vettvang fyrir bæði starfsfólk og nemendur. 
