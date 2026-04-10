Barnamenningarhátíð hefst um helgina.

Barnamenningarhátíð hefst nú um helgina. Í boði verða fjöldinn allur af spennandi viðburðum fyrir börn á öllum aldri. Enginn aðgangseyrir er á viðburðina.
Til að mynda fer fram þátttökusýningin Manndýr á laugardeginum. Verkið var frumsýnt 2022 í Tjarnarbíó og hefur verið sinnt 80 sinnum víða á Íslandi og erlendis við mjög góðar undirtektir. Tvær sýningar verða í boði.
Á sunnudeginum verður skapandi dansnámskeið fyrir krakka í boði Bunnyverse Company. Námskeiðið tileinkar sér ekki ákveðinn dansstíl og hentar því vel öllum börnum, hvort sem þau hafa reynslu af dansi eða ekki. Hugmyndin á rætur sínar í sýningu og hugmyndafræði dansverksins Kanlínudans.
Á sumardaginn fyrsta, 23. apríl, verður sannkölluð tónlistarveisla á sviði Hamraborgar í Hofi á Sumartónum Ungmennaráðs Akureyrar, Menningarhússins Hofs og Akureyrarbæjar í tilefni Barnamenningarhátíðar á Akureyri þegar rapparinn Saint Pete og hin unga og hæfileikaríka Karólína Orradóttir stíga á svið Hofs.