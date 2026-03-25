Bára Eyfjörð Jónsdóttir ráðin fjármálastjóri Samherja hf.

Bára Eyfjörð Jónsdóttir hefur verið ráðin fjármálastjóri Samherja hf. Bára hefur starfað hjá Samherja um tveggja áratuga skeið og gegnt ábyrgðarstöðum á sviði fjármála þvert á samstæðuna.
Samherji hf. er móðurfélag samstæðu Samherja en þar undir eru dótturfélögin Samherji Ísland ehf., sem sér um veiðar og vinnslu, sölufélagið Ice Fresh Seafood ehf. og Samherji fiskeldi ehf. sem stundar fiskeldi á landi.
Samhliða ráðningu nýs fjármálastjóra Samherja hf. hafa fjármálasvið og upplýsingatæknisvið Samherja Íslands ehf. verið sameinuð undir stjórn Finnboga Reynissonar sem verður fjármálastjóri félagsins. Þá mun Jón Rafn Ragnarsson einbeita sér að fjármálastjórn Samherja fiskeldis ehf. en hann hefur verið fjármálastjóri samstæðu Samherja frá árinu 2016.
Þakklát fyrir traustið
„Þann tíma sem ég hef starfað hjá Samherja hef ég sinnt fjölbreyttum og krefjandi verkefnum. Þar má nefna fjármögnun á ólíkum sviðum starfseminnar og umbreytingar á fjármálasviði. Þannig hef ég fengið tækifæri til að taka þátt í þróun og uppbyggingu félagsins í gegnum árin. Ég er þakklát forstjóra Samherja fyrir það traust sem mér er sýnt með ráðningu í starf fjármálastjóra og er spennt að taka við nýrri stöðu,“ segir Bára Eyfjörð Jónsdóttir.
Bára er með B.Sc. gráðu í sjávarútvegsfræði frá Háskólanum á Akureyri. Hún hefur unnið allan sinn starfsferil hjá Samherja en hún hóf störf samhliða háskólanámi árið 2006 og var síðan ráðin fjárreiðustjóri Samherja hf. á árinu 2007 að lokinni útskrift. Hún hefur verið fjármálastjóri Samherja Íslands ehf. frá ágúst 2025.
Baldvin Þorsteinsson, forstjóri Samherja hf., segir að ráðning Báru hafi verið rökrétt skref þegar það lá fyrir að breytingar yrðu á framkvæmdastjórn. Þá endurspegli það styrk mannauðs að ekki þurfi að leita út fyrir félagið við ráðningar í mikilvægar stjórnendastöður.
„Bára hefur verið lykilstarfsmaður hjá Samherja um margra ára skeið. Hún er öllum hnútum kunnug í rekstrinum og þekkir vel fjármál, innviði og ólík svið. Ég hlakka til að starfa með henni að áframhaldandi uppbyggingu félagsins,“ segir Baldvin.
Sameining sviða styður við stafræna þróun
Sameining fjármálasviðs og upplýsingatæknisviðs Samherja Íslands ehf. styður við aukna sjálfvirknivæðingu, þróun stafrænna innviða og eflingu gagnagreininga. Finnbogi Reynisson,nýr fjármálastjóri Samherja Íslands, hefur um árabil verið framkvæmdastjóri upplýsingatæknisviðs Samherja. Í því starfi hefur hann komið að helstu umbreytingar- og innviðaverkefnum auk þess sem hann hefur veitt ráðgjöf og stutt við erlenda starfsemi félagsins.
Vegna aukinna umsvifa og vaxtar Samherja fiskeldis ehf. mun Jón Rafn Ragnarsson helga sig félaginu sem fjármálastjóri þess. Jón Rafn, sem er löggiltur endurskoðandi, hefur verið fjármálastjóri Samherja hf. undanfarinn áratug þar sem hann hefur haft yfirumsjón með fjármálum allrar samstæðunnar.
Samherji fiskeldi stendur nú í umfangsmiklum framkvæmdum við Eldisgarð, nýja landeldisstöð fyrir lax, í auðlindagarði HS Orku við Reykjanesvirkjun. Heildarfjárfesting vegna verkefnisins hleypur á tugum milljarða króna. Framkvæmdir við fyrsta áfanga Eldisgarðs hófust í október 2024 og er stefnt að því að taka fyrsta áfanga stöðvarinnar í notkun á fyrri hluta árs 2027.
