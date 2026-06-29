Ástand við Hamragerði að færast í fyrra horf

29. júní, 2026 - 17:12 Margrét Þóra Þórsdóttir
Mynd úr safni
Mynd úr safni

Eignin að Hamragerði 15 fór á nauðungaruppboð í september síðastliðinn vegna ógreiddra dagsekta. Tiltekt fór fram á lóðinni í kjölfarið, en svo virðist sem hlutir séu að færast til fyrra horfs hvað slæma umgengni varðar.

Að uppboðinu ífyrra haust loknu voru dagsektir að fjárhæð 2,1 mlljón króna greiddar auk innheimtukostnaðar. Jafnframt var ráðist í tiltekt á lóðinni í samræmi við kröfur Heilbrigðisnefndar. Á fundi Heilbrigðisnefndar í nóvember í fyrra samþykkti nefndin að hætta álagningu dagsekta þar sem úrbætur höfðu verið gerðar.

Á undanförnum vikum hafa borist kvartanir vegna umgengni á lóðinni og við vettvangsskoðun í byrjun júní var staðfest að ástand á lóðinni hefur að verulegu leyti færst til fyrra horfs.

Tiltekt verði lokið fyrir 1. júlí

Heilbrigðisnefnd gerir þá kröfu að tiltekt á lóðinni hefjist tafarlaust og að henni verði lokið eigi síðar en 1. júlí nk. Nefndin áréttar að þrátt fyrir að álagningu dagsekta hafi verið hætt hefur ekki verið tekin ákvörðun um niðurfellingu óinnheimtra dagsekta. Innheimta þeirra heldur því áfram. Verði ekki brugðist við innan tilgreinds frests áskilur nefndin sér rétt til að grípa til frekari þvingunarúrræða á grundvelli sömu laga.

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