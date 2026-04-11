Ársþing SSNE-Óskiljanlegt ástand

„Að mati Ársþings SSNE er það óskiljanlegt að slíkt ástand sé uppi á sama tíma og unnið er markvisst að uppbyggingu flugvallarins.,“ segir í ályktun þar sem lýst er yfir áhyggjum af þeirri þjónustuskerðingu sem orðið hefur á Akureyrarflugvelli í kjölfar þess að LOC/ASR 01 aðflug var lagt af.
Bent er á að þessi ákvörðun hafi neikvæð áhrif á rekstraröryggi Norlandair, sem hefur aðsetur á Akureyri, auk innanlandsflugs Icelandair. „Öruggt og áreiðanlegt innanlandsflug er mikilvæg forsenda virkrar landsbyggðarstefnu og skiptir miklu fyrir atvinnulíf, búsetu og heilbrigðisþjónustu,“ segir enn fremur.
Hvetur ársþingið stjórnvöld til að grípa til allra þeirra aðgerða sem í þeirra valdi standa til að draga úr áhrifum þessarar ákvörðunar.
Eins og fram kom á vef Vikublaðsins fyrir skömmu ályktaði bæjarráð um stöðuna:
,,Bæjarráð lýsir yfir miklum áhyggjum af þeirri þjónustuskerðingu sem orðið hefur á Akureyrarflugvelli í kjölfar þess að LOC/ASR 01 aðflug var lagt af. Sú ákvörðun hefur neikvæð áhrif á rekstraröryggi Norlandair, sem hefur aðsetur á Akureyri, auk innanlandsflugs Icelandair.
Öruggt og áreiðanlegt innanlandsflug er mikilvæg forsenda virkrar landsbyggðarstefnu og skiptir miklu fyrir atvinnulíf, búsetu og heilbrigðisþjónustu.
Að mati bæjarráðs er það óskiljanlegt að slíkt ástand sé uppi á sama tíma og unnið er markvisst að uppbyggingu flugvallarins. Bæjarráð hvetur stjórnvöld til að grípa til allra þeirra aðgerða sem í þeirra valdi standa til að draga úr áhrifum þessarar ákvörðunar" segir í samþykkt ráðsins.