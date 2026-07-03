Akureyri heilsar ykkur með bros á vör

Að halda sívaxandi fótboltamót í fjóra áratugi með miklum glæsibrag er mikið afrek. Aðstandendur N1-mótsins, foreldrar og forráðamenn barna og ungmenna eiga því miklar þakkir skilið fyrir hversu vel hefur tekist til. Mótið er fyrir löngu orðið einn af hápunktum sumarsins á Akureyri og um leið einn af stærstu árlegu íþróttaviðburðum landsins.
Þegar fyrstu dagarnir í júlí nálgast breytist ásýnd Akureyrar. Um allan bæ má sjá keppendur, foreldra, þjálfara og stuðningsfólk alls staðar að af landinu. Fyrir marga Akureyringa er það eitt skýrasta merki þess að sumarið standi loks í fullum blóma.
Frá því fyrsta mótið var haldið árið 1987 hafa kynslóðir barna komið hingað til að keppa fyrir sín félög. Mörg þeirra snúa síðar aftur sem foreldrar, þjálfarar eða sjálfboðaliðar. Það segir sitt um þann sess sem mótið skipar í lífi fjölmargra fjölskyldna.
Á sama tíma og N1-mótið fyllir bæinn lífi og gleði fer hið árlega Pollamót einnig fram. Þar koma saman hundruð fullorðinna keppenda, jafnvel víðs vegar að af landinu, til að spila fótbolta, hitta vini og njóta samverunnar. Pollamótið er orðið árviss skemmtiviðburður sem setur einnig skemmtilegan svip á bæinn og bætir enn frekar við þá einstöku stemningu sem ríkir á Akureyri þessa helgi.
Berglind Ósk Guðmundsdóttir bæjarstjóri Akureyrar
Meira en keppni
Góð íþróttamót einkennast af því að börn og ungmenni læra að vinna með öðrum, bera ábyrgð á eigin framgöngu og takast á við bæði sigra og vonbrigði. Sú reynsla nýtist þeim síðar á lífsleiðinni, hvort sem er í námi, starfi eða daglegu lífi. N1-mótið er því svo miklu meira en bara keppni.
Öflugt íþrótta- og æskulýðsstarf er mikilvægur hluti af samfélaginu. Það gefur börnum vettvang til þátttöku, styrkir félagsleg tengsl og skapar umhverfi þar sem þau geta vaxið og þroskast. Þess vegna skiptir máli að sveitarfélög, íþróttafélög, atvinnulíf og sjálfboðaliðar vinni saman að því að skapa slík tækifæri.
Velkomin til fallegu Akureyrar
Þegar þúsundir gesta koma til Akureyrar vegna N1-mótsins verða áhrifin víða sýnileg. Gististaðir, veitingastaðir, verslanir og fjölbreytt þjónustufyrirtæki finna fyrir auknum umsvifum og margir nýta ferðina til að kynnast Akureyri og Norðurlandi betur.
Fyrir hönd Akureyrarbæjar býð ég þátttakendur, fjölskyldur þeirra, þjálfara og aðra gesti hjartanlega velkomna til bæjarins. Við sem hér búum viljum að þið farið héðan með góða upplifun og löngun til að heimsækja Akureyri á ný. Við heilsum ykkur öllum með bros á vör.
Ég óska KA, N1 og öllum þeim sem hafa komið að undirbúningi mótsins innilega til hamingju með fertugasta mótið og þakka þeim fyrir ómetanlegt framlag í gegnum árin.
Vonandi verður dvölin á Akureyri ánægjuleg og fertugasta N1-mótið enn ein góð minning í sögu móts sem skipar mikilvægan sess í íslensku íþróttalífi.
Verið hjartanlega velkomin!