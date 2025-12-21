73 brautskráðir frá VMA s.l. föstudag

21. desember, 2025 - 16:10 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Þeir nemendur sem höfðu tök á að mæta til brautskráningarinnar í Hofi í dag með Benedikt skólameista…
Þeir nemendur sem höfðu tök á að mæta til brautskráningarinnar í Hofi í dag með Benedikt skólameistara og Ástu aðstoðarskólameistara. Mynd: Páll A. Pálsson.

Sjötíu og þrír nemendur brautskráðust frá Verkmenntaskólanum á Akureyri við hátíðlega athöfn í Menningarhúsinu Hofi s.l föstudag.

Brautskráningarnemar koma af mörgum og ólíkum námsbrautum skólans, bæði í starfsnámi og bóklegu námi til stúdentsprófs. Af stúdentsprófsbrautum voru nemendur brautskráðir af félags- og hugvísindabraut, fjölgreinabraut, íþrótta- og lýðheilsubraut, listnáms- og hönnunarbraut – myndlistarlínu, náttúruvísindabraut og viðskipta- og hagfræðibraut. Einnig voru brautskráðir stúdentar sem hafa lokið viðbótarnámi eftir starfsnám. Í starfsnámi voru brautskráðir sjúkraliðar, húsasmiður, stálsmiður, kjötiðnaðarmaður, rafeindavirkjar og matartæknar. Þá voru brautskráðir heilsunuddarar, félagsliði og iðnmeistarar.

Benedikt Barðason var nú að brautskrá fyrsta námshópinn í Hofi eftir að hann tók við stöðu skólameistara VMA 1. ágúst sl. Raunar leysti hann Sigríði Huld af í námsleyfi hennar sem skólameistari skólaárið 2019-2020 og brautskráði nemendur í desember 2019 og í maí 2020. Vegna COVID-faraldursins, sem hófst í mars 2020, var vorbrautskráningin með óhefðbundnum hætti í Gryfjunni, samkomusal skólans.

