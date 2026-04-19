50 ára afmælisleikar Andrésar andar leikanna á Akureyri - Keppendur hafa aldrei verið fleiri

50. Andrésar andar leikarnir í skíðaíþróttum verða haldnir af Skíðafélagi Akureyrar (SKA) í Hlíðarfjalli við Akureyri dagana 22.-25. apríl 2026
Metfjöldi á leikunum 2026
Þrátt fyrir að snjórinn hafi látið sjá sig seint á skíðasvæðum landsins þá er skíðaíþróttin í blóma þessa dagana. Það sýnir sig best á því að enn eitt árið er metfjöldi skráninga á Andrésarleikana. En í ár eru skráð 1084 börn til þátttöku í alpagreinum, snjóbrettum, skíðagöngu og skíðaskotfimi. Þetta er töluverð aukning frá því í fyrra þegar skráðir þátttakendur voru 930.
Þátttakendur koma frá 17 félögum á Íslandi auk gesta frá Geilo í Noregi. Keppendur í alpagreinum eru 833, snjóbrettum 117, skíðagöngu 163 og skíðaskotfimi 54 en nokkrir þátttakendur keppa í fleiri en einni grein. Flestir keppendur koma frá heimamönnum í Skíðafélagi Akureyrar eða 274 þátttakendur, en næst stærsta félagið er Skíðadeild Ármanns með 107 þátttakendur.
Undirbúningur leikanna hefur staðið yfir síðan s.l. haust og búast mótshaldarar við miklu fjöri á leikunum í ár, enda Andrésarleikarnir alltaf hápunktur hvers skíðavetrar, auk þess sem leikarnir verða óvenju veglegir í tilefni 50 ára afmælis.
Aðstæður í Hlíðarfjalli eru mjög góðar eftir mikla ofankomu í lok mars og byrjun apríl. Hafa starfsmenn Hlíðarfjalls unnið hörðum höndum við að ýta til snjó og troða brautir til að skapa góðar aðstæður til að leikarnir geti farið fram á sem allra bestan hátt.
Afmælissýning í tilefni 50 ára afmælis Andrésar andar leikanna
Laugardaginn 25. apríl kl 13:00-14:30
Andrésarleikarnir voru fyrst haldnir árið 1976 og fagna því 50 ára afmæli í ár. Af því tilefni verður haldin sérstök afmælissýning í Íþróttahöllinni á Akureyri, þar sem saga leikanna verður rifjuð upp í myndum, viðtölum og heimildum frá liðnum árum.
Á sýningunni verður ljósmyndasýning sem Hörður Geirsson safnvörður Minjasafnsins á Akureyri hefur tekið saman. Myndirnar endurspegla sögu leikanna á síðustu 50 árum, þróun þeirra og vöxt. Einnig verður sýnd heimildamynd með texta eftir Hermann Sigtryggsson og Kristrúnu Lind Birgisdóttur og myndum frá Herði.
Sýnd verða viðtöl við Ívar Sigmundsson, fyrrum formann Skíðafélags Akureyrar og forstöðumann Hlíðarfjalls, og Fjalar Úlfarsson, núverandi formann Andrésarnefndarinnar. Þá verður einnig hægt að skoða blaðaúrklippur og annað efni sem varpar ljósi á sögu og þróun leikanna.
Sýningin er opin öllum, en sérstaklega eru fyrrum keppendur, fjölskyldur og sjálfboðaliðar Andrésarleikanna boðnir velkomnir til að koma saman, rifja upp góðar minningar og fagna þessum merka áfanga. Fjölmargir skíðamenn eiga ljúfar minningar frá leikunum og ekki er óalgengt að sjá fyrrum keppendur mæta brosandi með börnin sín á leikana. Flestir – ef ekki allir – af okkar bestu skíðamönnum hófu sinn keppnisferil einmitt á Andrésarleikunum.
Skíðaskotfimi á Andrésarleikunum í fyrsta skipti á afmælisári
Skíðaskotfimi er ört vaxandi grein á alþjóða skíðasviðinu sem nýtur mikilla vinsælda. Nú á 50 ára afmælisári er skíðaskotfimi í fyrsta sinn keppnisgrein á Andrésarleikunum. Við erum spennt fyrir að víkka út skíðaíþróttina innan leikanna og prófa nýja grein.
Skíðaskotfimi var kynnt til leiks á leikunum 2025 þar sem allir sem vildu fengu að prófa að skjóta með laser riffli á þar til gerð skotmörk. 54 keppendur eru skráðir til leiks og keppt verður fimmtudaginn 23. apríl á skíðagöngusvæðinu í Hlíðarfjalli og hefst keppni kl 14:30. Keppt verður í flokkum 11 ára, 12-13 ára og 14-15 ára og skotið með laser rifflum á þar til gerð skotmörk.
Nánari upplýsingar um fyrirkomulag keppninnar má sjá í fararstjóra handbók á heimasíðu Skíðafélags Akureyrar, skidi.is
Skíðaskotfimi er sérlega áhorfendavæn keppnisgrein og hvetjum við sem flesta til að koma og horfa og gera greininni góð skil.
Um leikana
Að venju verða leikarnir settir í Íþróttahöllinni á Akureyri síðasta vetrardag miðvikudagskvöldið 22. apríl kl. 19:30 að lokinni myndarlegri skrúðgöngu allra þátttakenda frá Lundarskóla/Íþróttasvæði KA kl. 19:00. Fimmtudag, föstudag og laugardag er svo keppt í öllum greinum, auk þess sem yngri þátttakendur fara í leikjabrautir.
Veglegar kvöldvökur og verðlaunaafhendingar í Íþróttahöllinni eru í lok hvers keppnisdags.
Andrésarleikarnir eru afar mikilvægur viðburður fyrir alla bæjarbúa, fyrirtækin í bænum, barnamenningu bæjarins, ásamt því að vera stærsti og mikilvægasti einstaki vetraríþróttaviðburður sem fram fer hér á svæðinu á hverju ári. Gera má ráð fyrir að 4000-5000 manns sæki bæinn heim vegna leikanna ár hvert.
Um langt skeið hefur verið keppt bæði í alpagreinum skíðaíþrótta sem og skíðagöngu, en árið 2012 var í fyrsta skipti keppt á snjóbrettum og hefur sú grein verið að eflast og stækka innan leikanna.
Einnig hefur verið keppt í svokölluðum stjörnuflokki s.l. u.þ.b. 13 ár, en þar keppa fatlaðir eða hreyfihamlaðir íþróttamenn.
Nú um nokkurra ára skeið hefur 4 og 5 ára börnum einnig boðið að taka þátt í leikunum. Þessi börn taka þátt í leikjabraut þar sem allt snýst um að vera með og skemmta sér, en ekki að sigra. Fá allir þátttakendur í leikjabraut verðlaun fyrir þátttökuna og allir fara því brosandi heim.