Súlur 2026 eru komnar út

Ársrit Sögufélags Eyfirðinga, Súlur, er komið út, alls 160 blaðsíður, hlaðið fróðleik og fjölda ljósmynda. Ingibjörg Sigurðardóttir fjallar um nöfnu sína, leikkonuna Ingibjörgu Sigurðardóttur. Hinn kunni tónlistarmaður, Rafn Sveinsson, segir af tónlistarferli sínum í greininni „Heldurðu að þú getir spilað þig í gegnum lífið, ungi maður?“
Sigurði heitnum Jósefssyni frá Torfufelli verður tíðrætt um hina forvitnilegu Hólsgerðislaug. Hermann Óskarsson rifjar upp menntaskólaárin 1968-1972. Hákarla-Jörundur verður Helga Laxdal að umfjöllunarefni og hinn kunni fróðleiksmaður um hús, Arnór Bliki, segir okkur af stórvirkjum Magnúsar á Grund.
Guðni Th. Jóhannesson rifjar upp Othello-slaginn 1973 þegar menntaskólanemar gerðu aðsúg að breskum togarasjómönnum á Akureyri og Jón Hjaltason skrifar um brauðstrit hjónanna og foreldra Nonna, Sveins Þórarinssonar og Sigríðar Jónsdóttur, á Akureyri.
Þá er getið tveggja nýútkominna bóka og minnst okkar góða félaga, Bernharðs Haraldssonar skólameistara en Bernharð andaðist á árinu sem leið.
Vert er að vekja athygli á nýrri heimasíðu Sögufélags Eyfirðinga, https://www.sogufelageyfirdinga.is/, þar sem er að finna m.a. eldri hefti Súlna og – sem ekki er minnst um vert – þar má gerast með næsta einföldum hætti áskrifandi að Súlum.
Einnig eru nýir áskrifendur að Súlum eru boðnir velkomnir í síma 863-7529.