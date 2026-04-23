Vöfflur og bókagerð í Skúlagarði í dag

Það má til sannsvegar færa að þau séu komin í Hótel Skúlagarð í Kelduhverfi, bæði sumarið og Lóa, nánar tiltekið Lóa Hjálmtýsdóttir, teiknari og barnabókahöfundur – með litina með sér.
Í dag Sumardaginn fyrsta byrjar hún með bókagerðarvinnustofu í Skúlagarði þar sem fólki á öllum aldri býðst að vinna myndasögur undir handleiðslu eins skemmtilegasta höfundar landsins. Í lífinu er aldrei verra að blanda saman list og lyst en í dag verður samhliða vinnstofunni hið margrómaða vöfflukaffi Hótels Skúlagarðs fyrir litlar 2500 krónur (frítt fyrir leikskólabörn en eins og öll vita er eitthvað einstakt við vöfflur úr Kelduhverfi). Þannig gefst tækifæri til að slá tvær flugur í einu höggi, kaupa sér kaffi og vöfflu og spreyta sig á bókagerð!
Ekki örvænta samt þó þú komist ekki í dag því Lóaboratoríum eins og hún kallar sig verður með vinnustofu alla daga fram á sunnudag. Vöfflur eru samt bara í dag.
„Þetta er alveg alla helgina og ég er að vona að fólk skili sér frá Húsavík enda löng helgi í skólunum,“ segir Egill Bjarnason en hann hefur rekið Hótel Skúlagarð undan farin ár ásamt konu sinni Sigrúnu Björgu Aðalgeirsdóttur.
„Við erum í raun bara að hýsa verkefni sem er í gangi í sveitinni. Það er lista akademía sem heitir ÓLD SKÚL sem rekin er af Lókal listir sem stendur fyrir þessu. Akademían var stofnuð af þeim Ragnheiði Skúladóttur og Bjarna Jónssyni en þau eru nýflutt í gamla fundarhúsið við Víkingavatn,“ útskýrir Egill en ÓLD SKÚL fékk nýverið styrk úr uppbyggingarsjóði til að halda úti þessu starfi.
„Lóa er annar listamaðurinn sem kemur í Kelduhverfið á vegum ÓLD SKÚL en Benni Hemm Hemm kom í mars. Hann var með eldri deild grunnskólans í verkefni en uppleggið hjá Lóu er að hafa þetta ótengt skólunum. Viðburðirnir séu þar með opnir fyrir alla, óháð aldri,“ segir Egill og bætir við að hann vonist til að fá sem breiðastan hóp yfir þessa fjóra daga.
Egill segir að þau Sigrún séu að hefja sína þriðju vertíð og gangi ágætlega. „Kjarninn í okkar starfsemi er að selja gistingu en það þyrfti að takast að lengja ferðaþjónustutímabilið á þessu svæði. Þetta er heldur stutt eins og það er í dag. Það er stóra verkefnið að ná að teygja þetta frá vori og fram á haustið,“ segir Egill og bætir við að það sé annað að selja gistingu í sveitinni en á Húsavík. „Við vorum með opið í vetur og fengum aðeins frá breska fluginu á Akureyri. Ef það er eitthvað sem gengur vel og á eftir að aukast, þá gætum það haft góð áhrif á ferðaþjónustuna á jafðarsvæðunum,“ segir Egill að lokum.
Tímasetningar á vinnustofum Lóu:
Fimmtudagur 23. apríl, kl. 13:00-16:00, vöffluhlaðborð
Föstudagur 24. apríl, kl. 13:00-16:00
Laugardagur 25. apríl, kl. 13:00-16:00
Sunnudagur 26. apríl, kl. 10:00-12:00