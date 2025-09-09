VMA á fulltrúa á Euroskills í Herning - sem hefst í dag

09. september, 2025 - 10:20 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Einar Örn Ásgeirsson, annar tveggja nemenda úr VMA sem keppa fyrir Íslands hönd í Herning. Mynd: Raf…
Einar Örn Ásgeirsson, annar tveggja nemenda úr VMA sem keppa fyrir Íslands hönd í Herning. Mynd: Rafiðnaðarsamband Íslands

Spennan magnast óneitanlega, því í dag hefst Euroskills - Evrópumót iðn- og verkgreina í Herning í Danmörku og stendur það fram á laugardag. Frá Íslandi fara þrettán keppendur, þar af eru tveir fyrrverandi nemendur í VMA; annars vegar Daniel Francisco Ferreira í rafvirkjun (húsarafmagni) og hins vegar Einar Örn Ásgeirsson í rafeindavirkjun.

Einnig verða fjórtán svokallaðir „expertar" eða sérfræðingar íslensku keppendunum til halds og trausts og munu þeir einnig dæma á mótinu - í þeim hópi verða m.a. kennarar við rafdeild VMA.

Einars Arnar bíða áhugaverð verkefni í forritun, hönnun á tölvubrettum (PCB), smárásum og bilanagreiningar, svo eitthvað sé nefnt. Í viðtali við Einar á vef Rafiðnaðarsambandsins kemur m.a. fram undirbúningurinn fyrir mótið hafi verið honum mikill og góður lærdómur og segist hann stefna á háskólanám í forritun í framtíðinni.

Einari og Daniel fylgja hlýjar óskir frá VMA um gott gengi á Euroskills.

  • Opið hús í Stórutjarnarskóla á morgun miðvikudag

    • 09.09.2025
    Nemendur og starfsfólk Stórutjarnaskóla fengu styrk síðastliðið vor úr Erasmus+ áætlun Evrópusambandsins til að vinna að alþjóðlegu ungmennaverkefni sem ber nafnið „We – Við – Meie“. Verkefnið var leitt af Sigríði Árdal og Mariku Alavere í samstarfi við nemendur í 8.–10. bekk, og í september mun hópurinn taka á móti tíu ungmennum og kennurum þeirra frá Eistlandi.

  • VMA á fulltrúa á Euroskills í Herning - sem hefst í dag

    • 09.09.2025
    Spennan magnast óneitanlega, því í dag hefst Euroskills - Evrópumót iðn- og verkgreina í Herning í Danmörku og stendur það fram á laugardag. Frá Íslandi fara þrettán keppendur, þar af eru tveir fyrrverandi nemendur í VMA; annars vegar Daniel Francisco Ferreira í rafvirkjun (húsarafmagni) og hins vegar Einar Örn Ásgeirsson í rafeindavirkjun.

  • Stækkun Silfurstjörnunnar stórt framfaraskref í atvinnumálum Öxarfjarðar

    • 08.09.2025
    Fjölmenni kynnti sér starfsemi Silfurstjörnunnar, laxeldisstöðvar Samherja fiskeldis í Öxarfirði sl. föstudag. Miklar endurbætur hafa verið gerðar á stöðinni á undanförnum þremur árum og er framkvæmdum í meginatriðum lokið.

  • Fjölmenni mótmælti þjóðarmorði á Ráðhústorgi

    • 08.09.2025
    Um 450 manns tóku þátt í útifundi með yfirskriftinni Þjóð gegn þjóðarmorði sem haldinn var á Ráðhústorgi á Akureyri um liðna helgi. Slíkir fundir voru haldnir samtímis á 6 stöðum á landinu.

  • Áhrif rekstrarstöðvunar PCC á Bakka; atvinnumál í Norðurþingi.

    • 08.09.2025
    Rekstrarstöðvun PCC á Bakka hefur víðtæk áhrif í samfélaginu á Húsavík og nágrenni. Starfsfólk hefur misst vinnu og eru margir að meta sína stöðu. Ætla má að a.m.k. 20-30 verktakar, iðnaðarmenn og þjónustufyrirtæki verði fyrir beinum áhrifum vegna minni umsvifa. Sveitasjóður og Hafnasjóður Norðurþings verða fyrir miklum fjárhagslegum áhrifum og þarf að horfa til þess við fjáhagsáætlanagerð nú í haust.

  • Atvinnumál og innviðauppbygging á Norðurlandi til umræðu á opnum fundi í Hofi

    • 08.09.2025
    Samtök iðnaðarins og Samtök sveitarfélaga og atvinnuþróunar á Norðurlandi eystra boða til opins hádegisverðarfundar í Hofi á Akureyri þriðjudaginn 9. september kl. 12-13 þar sem kastljósinu verður beint að atvinnumálum og innviðauppbyggingu.

  • Hreyfing getur skipt sköpum í bataferli sjúklinga

    • 08.09.2025
    Í dag 8. september, á alþjóðlegum degi sjúkraþjálfunar, hefst nýtt verkefni á Sjúkrahúsinu á Akureyri undir yfirskriftinni "HREYFUM OKKUR".

  • Hópefli, gleði og hjálpsemi einkenndu Nýnemadaga

    • 07.09.2025
    Mikið líf og fjör var í Háskólanum á Akureyri í síðustu viku þegar Nýnemadagar fóru fram. „Við tókum á móti nýnemum í grunnnámi en um er að ræða stærsta hóp nýnema frá upphafi eða um 1500 talsins. Þátttakan var mjög góð í ár og það var frábært að fylgjast með nýnemunum taka virkan þátt í dagskránni sem við bjóðum upp á,“ segir Sólveig María Árnadóttir sem heldur utan um skipulagningu og framkvæmd Nýnemadaga. 

  • Þrjátíu starfsmönnum sagt upp á PCC Bakka á Húsavík

    • 06.09.2025
    Þrjátíu starfsmönnum PCC BakkiSilicon hf. á Húsavík var sagt upp störfum um nýliðin mánaðmót vegna rekstrarstöðvunar og vaxandi óvissu í rekstrarumhverfi fyrirtækisins. Fyrr í sumar var 80 manns sagt upp störfum. Staðan er sú núna að 18 starfsmenn starfa hjá fyrirtækinu.
