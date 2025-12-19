Norðurþing - Ekki fleiri atvinnulausir síðan í Cóvid-19

19. desember, 2025 - 09:41 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Atvinnuleysi hefur ekki mæslgt meira í Norðurþingi frá þvi að Covid 19 geisaði
Samkvæmt mælaborði Vinnumálastofnunnar er augljóst að atvinnuleysi fer mjög vaxandi á svæðinu. Hér að ofan má sjá stöðuna í nóvember í Norðurþingi en 138 einstaklingar eru þar á atvinnuleysiskrá. Ekki hafa fleiri verið skráðir atvinnulausir í Norðurþingi síðan í Covid-19 faraldrinum. Áberandi er hversu stór hluti atvinnulausra í Norðurþingi koma úr iðnaði. Það kemur auðvitað ekki á óvart vegna lokunnar PCC.

 

 

Í Þingeyjarsveit er staðan líka verri en í venjulegu árferði en 58 eru skráðir atvinnulausir þar núna í nóvember síðastliðnum en voru 46 á sama tíma í fyrra. Greinilegt er að flestir þeirra skráðu eru að koma úr ferðaþjónustu en eins og sjá má hér að neðan koma langflestir úr gistiþjónustu.

 

Frá þessu segir á framsýn.is 

