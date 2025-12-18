Gagnaver atNorth á Akureyri vann til virtra alþjóðlegra verðlauna

18. desember, 2025 - 13:41 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Gagnaver atNorth í vetrarbúningi Myndir Aðsendar
Gagnaver atNorth í vetrarbúningi Myndir Aðsendar

Gagnaversfyrirtækið atNorth vann umhverfisverðlaun Data Center Dynamics (DCD) fyrir nýstárlega og ábyrga hönnun gagnavers fyrirtækisins á Akureyri. Í þessum flokki atti atNorth kappi við þrjú önnur alþjóðleg gagnaversfyrirtæki. Þá var gagnaver atNorth á Akureyri líka tilnefnt í flokki gagnaversverkefna ársins í Evrópu.

Verðlaun DCD eru mjög virt í alþjóðlegum gagnaversiðnaði, en sum stærstu tæknifyrirtækja heims eru á meðal verðlaunahafa í gegnum árin.

Verðlaunin, sem eru fyrir áþreifanlegan árangur við að draga úr umhverfisáhrifum gagnavera, voru veitt við hátíðlega athöfn á viðburði Data Center Dynamics í Lundúnum 10. desember. Úrslitum réði hönnunarupplegg stækkunar gagnaversins á Akureyri og áherslur atNorth á að sameina umhverfisvernd og félagsleg og efnahagsleg áhrif til að tryggja sjálfbæran vöxt til langframa.

„Við erum hæstánægð með að ICE03 gagnaver okkar á Akureyri hafi hlotið viðurkenningu fyrir jákvæð áhrif á staðbundið umhverfi sitt,“ segir Eyjólfur Magnús Kristinsson, forstjóri atNorth. Hann segir að til að tryggja sveigjanleika og langlífi iðnaðarins verði að nálgast þróun stafrænna innviða á nýjan hátt. „Gagnaver eru grunninnviðir nútímasamfélags, en uppbygging þeirra og rekstur hefur líka í för með sér margvísleg önnur áhrif og tækifæri, svo sem með nýtingu glatvarma, afleiddum störfum og beinni þátttöku í nærsamfélaginu. Heildræn nálgun á starfsemina, sem finna má í hönnunaruppleggi atNorth, leggur grunn að góðum samfélagsáhrifum gagnavera fyrirtækisins til lengri framtíðar.

Gagnaverið á Akureyri nýtur góðs af svölu loftslagi og endurnýjanlegri orku sem gerir dregur töluvert úr orkunotkun við kælingu töluvbúnaðar gagnaversins. Þá voru við byggingu þess notuð sjálfbær efni á borð við límtré í stað stálbita og íslensk steinull, auk þess sem gætt var að því að byggingar féllu vel að umhverfi og landslagi.

Sömuleiðis gerir hönnun allra nýrra gagnavera atNorth ráð fyrir búnaði til endurnýtingar glatvarma, en á Akureyri á atNorth í samstarfi við sveitarfélagið um nýtingu varmans til samfélagsverkefna.

atNorth horfir líka til fleiri þátta en umhverfisins því lagt er upp með að framkvæmdir efli nærsamfélagið og efnahagslíf þess. Við byggingu fyrsta áfanga ICE03 á Akureyri komu yfir 90 prósent starfsmanna úr nærsamfélaginu og hefur fyrirtækið skuldbundið sig til staðbundinna ráðninga þar sem mögulegt er.

Gagnaver atNorth á Akureyri átti líka þátt í að Farice setti þar upp nýjan afhendingarstað þjónustu fyrir útlandasambönd, þaðan sem gögnum er miðlað beint til Evrópu. Þetta eykur verulega öryggi og áreiðanleika fjarskipta á svæðinu öllu.

Þannig var við veitingu verðlaunanna horft til þess að gagnaverið gagnist ekki eingöngu notendum þess heldur einnig nærsamfélaginu og hagkerfi þess. Það geri stækkun gagnaversins að raunverulegu fyrirmyndarverkefni fyrir gagnaver framtíðarinnar.

Frá vinstri Chris Larsen , Tracey Pewtner og Howard Shutt frá atNorth.

 

Þetta segir í tilkynningu frá attNorth

Til baka

Nýjast

  • Gagnaver atNorth á Akureyri vann til virtra alþjóðlegra verðlauna

    • 18.12.2025
    Gagnaversfyrirtækið atNorth vann umhverfisverðlaun Data Center Dynamics (DCD) fyrir nýstárlega og ábyrga hönnun gagnavers fyrirtækisins á Akureyri. Í þessum flokki atti atNorth kappi við þrjú önnur alþjóðleg gagnaversfyrirtæki. Þá var gagnaver atNorth á Akureyri líka tilnefnt í flokki gagnaversverkefna ársins í Evrópu.

  • Bókarkynning Með frelsi í faxins hvin

    • 17.12.2025
    Hjá bókaútgáfunni Hólum er komin út bókin Með frelsi í faxins hvin - Riðið í strauminn með Hermanni Árnasyni . Bókin segir frá Hermanni Árnasyni frá Vík og Hvolsvelli sem hefur stundað hestamennsku frá blautu barnsbeini. 

  • Akureyri og Eyjafjarðarsvæðið verði þekkt fyrir að taka vel á móti erlendu starfsfólki

    • 17.12.2025
    Akureyrarbær hlaut á dögunum styrk að upphæð kr. 1,9 m.kr. úr uppbyggingarsjóði Sóknaráætlunar Norðurlands eystra til verkefnis sem kallast „Velkomin til Akureyrar“. Það snýst um stuðla að samstarfi fyrirtækja og stofnana um hvernig megi best taka á móti starfsfólki sem er af erlendu bergi brotið. Samstarfsaðilar verkefnisins eru ásamt Akureyrarbæ, SÍMEY, Sjúkrahúsið á Akureyri, Kjarnafæði Norðlenska og Bílaleiga Akureyrar.

  • Lautin starfrækt í aldarfjórðung.

    • 17.12.2025
    Laut, athvarf fyrir fólk með geðraskanir, fagnaði á dögunum 25 ára afmæli sínu. Af því tilefni var haldin hátíð með veitingum og gleði.

  • Norðurþing og Heidelberg undirrita viljayfirlýsingu vegna uppbyggingar á Bakka

    • 17.12.2025
    Norðurþing og Heidelberg hafa undirritað viljayfirlýsingu í tengslum við uppbyggingu á Bakka. Um er að ræða verkefni þar sem móberg er þurrkað og unnið sem íblendiefni í sementsframleiðslu en Heidelberg kannar nú möguleika á staðsetningu slíkrar framleiðslu á Bakka. Félagið er með rannsóknarleyfi til að kanna efnisöflun á svæðinu ofan Bakka og í Grísatungufjöllum. Jafnframt hefur félagið áhuga á að kanna nánar efnisgæði á söndunum við Jökulsá á Fjöllum.  

  • DriftEA fagnar eins árs starfsafmæli

    • 17.12.2025
    DriftEA - Miðstöð frumkvöðla og nýsköpunar á Akureyri fagnaði eins árs starfsafmæli í síðustu viku í Messanum í húsnæði Driftar við Ráðhústorg.

  • Jólin eru æði

    • 17.12.2025
    Þessi rúmlega miðaldra sem þetta skrifar birti grein fyrir réttu ári um að vera búin að fá upp í kok af jólunum. Greinin var skrifuð beint frá hjartanu en það sem var áhugaverðast, voru viðbrögðin sem ég fékk vegna hennar.

  • Samráð yfirvalda við bílaleigur var ekkert

    • 16.12.2025
    Mikillar óánægju gætir á meðal forsvarsmanna bílaleiga á Íslandi vegna aðgerða ríkisstjórnarinnar sem taka eiga gildi um næstu áramót. Að sögn Steingríms Birgissonar verður höggið fyrir Höld-Bílaleigu Akureyrar afar þungt og er fyrirtækið nú þegar farið að búa sig undir álögur upp á nokkur hundruð milljónir sem vel væri hægt að koma í veg fyrir með samtali á milli greinarinnar og ráðherra.

  • SAk fær 5,5 milljónir til fjarvöktunar lungnasjúklinga

    • 16.12.2025
    Alma  D. Möller heilbrigðisráðherra hefur ákveðið að úthluta 50 milljónum króna til sex verkefna sem styðja við markmið byggðaáætlunar stjórnvalda um eflingu fjarheilbrigðisþjónustu. Verkefnin fá styrk til þróunar og innleiðingar fjölbreyttra lausna sem auka aðgengi landsmanna að sérfræðiþjónustu, óháð búsetu.
Sjá meira